Eine Frau aus Deutschland hat sehr starke Gefühle für ein Flugzeug entwickelt. Denn sie ist in eine Boeing 737 verliebt. Laut der Deutschen sei sie sogar in einer Beziehung mit dem Objekt und habe ein ausgeprägtes Sexleben damit.

Sie ist nicht die Einzige, die sich in ein Ding verliebt hat. Denn objektophile Menschen bauen echte Gefühle zu Gegenständen auf.

Frau ist mit Flugzeug zusammen: „Habe mich sofort verliebt“

Alles begann damit, dass Sarah mit einem Freund den Frankfurter Flughafen besuchte, um dort Flieger während dem Start und der Landung zu beobachten. Plötzlich entdeckte die 23-Jährige ein ganz bestimmtes Flugzeug, von dem sie ihren Blick einfach nicht mehr abwenden konnte: Eine Boeing 737. Doch es war nicht die Faszination, die Sarah hier getrieben hat, sondern richtige Gefühle.

In einem Gespräch mit Tru Doku berichtet die Deutsche: „Ich habe mich sofort verliebt.“ Und dann ging alles sehr schnell: „Die Maschine ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich hab mir dann auf der Rückfahrt im Zug noch die Tickets für den ersten Flug gebucht.“ Wenn sie an das Flugzeug dachte, begann ihr Bauch zu kribbeln und ihr Herz zu rasen. Und dann kam der große Moment und Sarah durfte endlich ins Innere ihres „Crushs“ einsteigen.

Während des Fluges hat es richtig gefunkt und Sarah hat beschlossen, dass sie eine Beziehung mit der Maschine eingehen möchte. Eine absolut richtige Entscheidung für die 23-Jährige, denn sie war noch nie so glücklich in ihrem Leben. Was sie an der Boeing am meisten liebt: „Am schönsten finde ich sein Gesicht und seine Tragflächen. Aber im Gesamten ist es für mich halt das schönste Flugzeug.“ Mittlerweile teilt Sarah auch auf TikTok einige Videos mit ihrem „Objekt der Begierde“, wie sie es nennt.

Sexleben läuft super

Ein weiterer Grund, warum Sarah ihre Beziehung mit dem Flugzeug so wichtig ist: „Ich finde das sehr schön, dass sich die Boeing 737 nicht von mir abwenden kann … Man hat keinen Trennungsschmerz.“ Zumindest im engeren Sinne nicht. Denn eine lebensgroße Boeing kann Sarah leider nicht so oft sehen – schließlich wäre diese schlichtweg zu groß, um sie im Alltag einzubauen. Um aber dennoch mit ihrer großen Liebe vereint zu sein, hat sich die Deutsche einfach ein originalgetreues Modell der Maschine zulegt.

Dieses Flugzeug ist zwar immer noch ziemlich groß (ungefähr gleich groß wie Sarah), aber immerhin kann sie mit ihm im selben Bett schlafen – und kuscheln. Natürlich hat die Boeing auch einen Namen: Sie nennt ihren Freund „Dickie“. Er sei immer für sie da und sehr treu, wie sie in dem Video erzählt. Dann beschreibt sie auch noch, wie gut das Liebesleben zwischen ihr und dem Flugzeug sei. Denn die beiden hätten vier- bis fünfmal die Woche Sex. Wie genau das abläuft, hat sie aber nicht weiter erklärt. Auf TikTok gibt Sarah aber zumindest einen kleinen Vorgeschmack, wie das in etwa aussehen könnte.

Was ist Objektophilie?

Bevor sich Sarah Hals über Kopf in das Flugzeug verliebt hat, hatte sie auch eine Beziehung zu einem Menschen. Drei Jahre lang war sie mit ihrem Freund zusammen, bis sie merkte, dass ihr einfach immer etwas gefehlt hat. Worum es sich dabei handelte, konnte sie jedoch nie wirklich in Worte fassen. Und dann trat die Boeing in ihr Leben. Für diese ungewöhnliche Zuneigung gibt es auch einen Namen: Objektophilie. Wenn Menschen also objektophil sind, dann fühlen sie sich von leblosen Gegenständen aller Art emotional sowie sexuell angezogen.

„Die Gemeinsamkeit von meiner Sexualität mit der Norm sind die Gefühle“, erklärte Sarah. „Die sind genauso, wie mit einem menschlichen Partner. Emotionen sind da, man fühlt, spürt die Liebe, ist auch mal traurig.“ Was sie sich für die Zukunft wünscht? „Dass die Leute einen akzeptieren, so wie man ist. Auch wenn man anders ist, dass jeder halt einzigartig ist, so wie er ist. Ob er anders liebt, ein außergewöhnliches Hobby hat, was auch immer – dass man akzeptiert wird. Das ist mir sehr wichtig.“