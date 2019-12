Liebe auf den ersten Blick – kann passieren, muss es aber nicht. Das scheint aber nicht für alle zu stimmen, denn es gibt Menschen, die verlieben sich ständig auf den ersten Blick.

Diese Menschen verlieben sich laut Sternzeichen häufig sich auf den ersten Blick.

1. Zwilling

Deine kommunikative Art und dein belebtes Wesen sind immer auf der Suche nach etwas Neuem. Du bist schnell gelangweilt und versuchst, gleich heraus zu finden, was du willst. Vor allem, wenn du auf einem Date bist. Dir ist bereits nach kurzer Zeit klar, ob du dir mit deinem Gegenüber eine Beziehung vorstellen kannst oder nicht. Wenn du jemanden vor dir hast, den du gut findest, dann gibt es kein zurück. Deine volle Aufmerksamkeit gilt jetzt dieser Person. Du verliebst dich schneller als jedes andere Sternzeichen.

2. Krebs

Obwohl du sonst relativ ruhig bist, verlierst du diese Eigenschaft, wenn es um die Liebe geht. Denn, wenn du jemanden triffst, den du magst, dann bist du sofort verliebt. Alles andere ist jetzt unwichtig. Aber du darfst nicht vergessen, dass richtige Liebe Zeit braucht um sich zu festigen.

3. Waage

Du bist unglaublich romantisch, also ist es keine Überraschung, dass du schnell Gefühle entwickelst. Wenn du dich in jemanden verliebst, dann in all die kleinen Gesten, die dein Gegenüber für dich tut. Du bist sehr aufmerksam, daher merkst du sofort, wenn sich dein Objekt der Begierde für dich ins Zeug legt. Sofern du jemanden siehst, der dir gefällt und diese Person nett und aufmerksam zu dir ist, bist du bereits über beide Ohren verliebt.