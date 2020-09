Nicht mehr lange und wir haben das Jahr 2020 endlich überstanden. Ein paar Sternzeichen müssen aber bis Silvester noch das ein oder andere Hindernis überstehen.

Diese Sternzeichen erleben 2020 noch eine große Enttäuschung:

Jungfrau

Die Jungfrau plant alles bis in kleinste Detail. Läuft einmal etwas nicht so, wie sie sich das vorstellt, ist das für sie gleich der Weltuntergang. Doch 2020 hat einmal mehr gezeigt, dass man nicht alles im Leben vorhersehen kann und das man oft einfach flexibel sein muss. Auch in den letzten Monaten des Jahres muss das Sternzeichen einmal mehr am eigenen Leib erfahren, dass nicht alle immer nach ihrer Pfeife tanzen. Diese Enttäuschung sieht die Jungfrau im Winter endlich ein und lernt endlich, damit umzugehen.

Waage

Die Waage versinkt gerne in ihren eigenen Tagträumereien und romantischen Vorstellungen. In den Herbst- und Wintermonaten wird sie aber eiskalt von der Realität geweckt. Ein wichtiges Erlebnis lässt sie realisieren, dass ihre Zukunftspläne nicht umsetzbar sind. Besonders in der Liebe wird das Sternzeichen 2020 noch bitterböse enttäuscht werden.

Schütze

Der Schütze sucht immer nach dem nächsten Abenteuer. Doch zum Jahresende 2020 muss er einsehen, dass er jetzt erst einmal kürzertreten sollte. Diese Enttäuschung kann er aber nur schwer verkraften. Das Sternzeichen sollte sich jetzt vor allem mit seinen Freunden umgeben und auf die positiven Seiten des Lebens konzentrieren.