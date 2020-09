Als ob 2020 nicht schon genug für uns alle wäre, haben wir für diese drei Sternzeichen leider schlechte Nachrichten. Denn sie werden ziemlich wahrscheinlich zu Silvester verlassen.

Diese drei Tierkreiszeichen steht Ende 2020 eine Trennung bevor.

Steinbock

Mit der Liebe klappt es für den Steinbock 2020 leider nicht so ganz, wie er sich das vorgestellt hat. Dafür allerdings im Job und der Karriere. Dort läuft es zurzeit nämlich so rund, dass dieses Sternzeichen im Moment einfach keine Zeit fürs Privatleben hat und diese auch nicht aufbringen will. Für den Partner kann das auf Dauer ziemlich anstrengend sein. Eine Belastungsprobe für die Beziehung, die bis zum Jahresende leider zu viel wird. Mit Silvester steht für den Steinbock deshalb eine Trennung ins Haus.

Jungfrau

Auch für die Jungfrau wird dieses ohnehin bereits sehr turbulente Jahr leider nicht glücklich Ende. Eigentlich hat sich dieses Sternzeichen erhofft, mit dem Partner nun endlich den nächsten Schritt zu wagen und die Beziehung auf das nächste Level zu heben – wie etwa eine gemeinsame Wohnung, Hochzeit oder sogar Kinder. Zum Jahresende stellt die Jungfrau ihrem Partner deshalb die entscheidende Frage und will über die Zukunft sprechen. Allerdings scheint der noch nicht bereit für mehr zu sein. Leider trennen sich eure Wege.

Löwe

Der Löwe trifft zum Jahresende eine Entscheidung für sich selbst. Denn weil das Jahr 2020 voller Höhen und Tiefen war, beschließt er, sich im neuen Jahr komplett auf sich selbst zu konzentrieren. Noch viel mehr als sonst. Mit Enttäuschungen durch andere kommt er nämlich nicht klar. Und davon gab es in den letzten Monaten nämlich viel zu viele. Löwen, die also gerade in einer Beziehung sind, versuchen zwar die letzten Monate des Jahres noch irgendwie zu kitten. Denn vielleicht sind sie ja eigentlich doch bereit für eine Beziehung. Doch spätestens zu Silvester wird ihnen die Entscheidung abgenommen und ihr Partner verlässt sie.