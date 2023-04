Eine Heißklebepistole für Make-up? Klingt erstmal ziemlich strange, kann aber richtig gut aussehen! Hot Glue Make-up ist nämlich der neueste Trend, dem Beauty-Addicts nachjagen. Wir verraten euch, was den Look so besonders macht und vor allem, wie man ihn ohne Verletzungen hinbekommt.

Denn hier ist besondere Vorsicht gefragt!

Augen-Make-up mit der Heißklebepistole

Nein, wir befinden uns nicht in einer Bastelstunde für Erwachsene, sondern mitten im neuen großen Hype der Beautywelt. Denn ab sofort gehört eine Heißklebepistole in unsere Schminksammlung. Ganz wichtig zu wissen: Ihr tragt den brennheißen Kleber natürlich NICHT direkt auf die Haut auf, denn das kann zu wirklich üblen Verbrennungen führen. Stattdessen lasst ihr den Kleber vollständig auskühlen, erst dann beginnt ihr damit, ihn zu bearbeiten.

Mit der richtigen Technik, die wir euch im nächsten Schritt erklären, entstehen durch die Heißklebepistole richtig coole Designs im Graphic Liner 3D-Look. Das Make-up ist zwar nicht unbedingt für den Alltag geeignet, sorgt aber mit Sicherheit für einen echten Hingucker auf Partys und besonderen Events. Die Kreativen unter euch können sich bei Hot Glue Make-up also so richtig austoben!

So geht der Hot-Glue-Look

Um einen 3D Eyeliner selbst herzustellen, benötigt ihr folgende Dinge:

Heißklebepistole inkl. Stifte

Kleine Platte aus Edelstahl oder einen kleinen Spiegel

Lidschatten

Wimpernkleber

Pinzette

Schritt 1: Zuerst erhitzt ihr die Heißklebepistole. Lässt sich der Kleber leicht rausdrücken, dann nehmt ihr die Edelstahlplatte bzw. den Spiegel zur Hand und formt mit dem Kleber geschwungene, kurze Linien, Punkte, Herzen, Sterne oder andere Symbole, die euch gefallen. Achtet darauf, dass die Linien nicht zu lang sind – schließlich sollen sie anschließend auf euer Lid passen.

Schritt 2: Sobald der Kleber ausgekühlt ist (das ist wirklich sehr, sehr wichtig!), könnt ihr die Linien mit einem Lidschatten eurer Wahl bemalen. Entweder mit einem Pinsel, einem Lidschattenschwämmchen oder mit euren Fingern. Hier könnt ihr euch so richtig austoben und experimentieren.

Schritt 3: Den 3D-Eyeliner mit einer Pinzette vorsichtig hochheben und wenn nötig, zuschneiden bzw. abstehende Fasern entfernen.

Schritt 4: Die Unterseite mit Wimpernkleber bestreichen und mittels Pinzette vorsichtig auf dem Augenlid platzieren, trocknen lassen und fertig ist der futuristische DIY-Make-up-Look.

Das könnte dann beispielsweise so aussehen:

Auch in der bunten Variante kommt der Make-up-Trend richtig gut zur Geltung: