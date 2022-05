Vertrauen – es ist die Basis für Freundschaften, Beziehungen, aber auch im Arbeitsalltag. Dabei geht es nicht nur um Pünktlichkeit oder Unterstützung in jeder Situation, sondern auch um Verlässlichkeit und Ehrlichkeit. Bei manchen sind diese Eigenschaften besonders stark ausgeprägt und diese erkennst du besonders gut an einer Sache: den Sternzeichen.

Diesen Tierkreiszeichen kannst du definitiv vertrauen!

Widder

Mit ihrer emotionalen Art sind Widder besonders verständnisvoll. Sie können sehr gut nachvollziehen, wenn es dir schlecht geht und freuen sich mit dir, wenn du gerade glücklich bist. Das liegt einfach in ihrer Natur. Sie sind deshalb nicht nur im Freundeskreis, sondern auch als Partner oder Partnerin eine große Bereicherung, denn selbst wenn andere dich im Stich lassen, ist der Widder wirklich immer für dich da. Das gilt auch bei kritischen Situationen. Du hast Mist gebaut? Auf den Widder kannst du dich immer verlassen. Auch wenn das Sternzeichen manchmal Enscheidungsschwierigkeiten hat, in einer Sache ist es sich allerdings immer sicher: der Widder steht zu dir!

Steinbock

Der Steinbock ist einfach extrem gewissenhaft. Wenn er etwas versprochen hat, dann wird er es in jedem Fall auch einhalten. Nicht nur privat, sondern auch in der Arbeit. Außerdem ist der Steinbock äußerst verschwiegen. Bei ihm sind jegliche Unternehmensgeheimnisse so sicher wie in Fort Knox. Sie sind überaus kontrolliert und würden niemals einfach so etwas Geheimes ausplaudern. Allein schon aus Sorge vor den Konsequenzen. Kaum ein Sternzeichen ist nämlich so verkopft wie der Steinbock. Aber das wissen seine Mitmenschen und er wird gerade deswegen so geschätzt.

Stier

Stier-Geborene sind von Natur aus überaus loyal und stehen immer hinter ihren Liebsten. Ob in der Familie oder im Freundeskreis – bei dem Erdzeichen ist jedes Geheimnis sicher. Der Stier ist empathischer als jedes andere Sterzeichen. Er würde selbst nicht wollen, dass man etwas weitererzählt, was er jemandem anvertraut hat. Und deshalb würde er das auch nie bei anderen tun. Ein solcher Vertrauensbruch wäre für ihn selbst schwer zu verzeihen. Stier-Geborene gelten zudem als sehr hilfsbereit. Daher sind sie oftmals der Kummerkasten im Freundes- und Verwandtenkreis. Der Stier blüht in dieser Rolle richtig auf.