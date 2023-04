Im November 2022 verstarb Kinderstar Aaron Carter im Alter von nur 34 Jahren. Zur Todesursache war lange Zeit nur wenig bekannt. Doch jetzt veröffentlicht die Gerichtsmedizin die offizielle Todesursache.

Aaron wurde im November leblos in seiner Wohnung aufgefunden.

Die Todesursache von Aaron Carter steht fest

Für viele war Aaron Carter eines der größten Idole der eigenen Kindheit. Denn der jüngere Bruder von „Backstreet Boys“-Sänger Nick Carter sorgte mit seiner Musik und Auftritten in Serien wie „Lizzie McGuire“ und „Eine himmlische Familie“ für einige Highlights der frühen 2000er.

Am 6. November 2022 wurde der Teeniestar leblos in seiner Wohnung in Kalifornien gefunden. Ein absoluter Schock für Aarons Familie, seine Freunde und seine Fans. Über die genaue Todesursache war zunächst nichts bekannt, doch schnell wurde von Fans und Familie spekuliert. Aarons Mutter war etwa davon überzeugt, dass ihr Sohn ermordet wurde. Viele Fans sahen die Todesursache jedoch in Aarons Vergangenheit mit Drogen- und Medikamentenabhängigkeit.

Aaron Carters Tod als Unfall eingestuft

Doch jetzt, fünf Monate nach seinem Tod, veröffentlicht die Gerichtsmedizin in Los Angeles die offizielle Todesursache. Laut den Untersuchungen ist der 34-Jährige in seiner Badewanne ertrunken, heißt es demnach. Zum Zeitpunkt des Todes stand er unter dem Einfluss von Substanzen. Laut dem Autopsiebericht hatte Aaron unter anderem das Gas Difluorethan in seinem Organismus.

Es handelt sich dabei um ein Gas „das üblicherweise als Treibmittel in Luftreinigern verwendet wird“ und über Sprühdosen inhaliert wird. Auch das Medikament Xanax wurde nachgewiesen. Die Mischung aus den beiden Substanzen führte laut Berichten dazu, dass Aaron handlungsunfähig war und in der Badewanne ertrank. Letztendlich kommt die Gerichtsmedizin deshalb zu dem Schluss, dass Aarons Tod ein Unfall war.