Der 20. April wird für Astro-Fans ein ganz besonderer Tag. Denn dann erleben wir nicht nur einen Neumond, sondern auch eine totale Sonnenfinsternis. Ein Spektakel, das nur wenige Male pro Jahrhundert stattfindet.

In Kombination mit der näher rückenden Phase des rückläufigen Merkurs kann das ganz schön aufwühlen.

Seltene Mond-Sonnen-Kombination am 20. April

Wer sich ein bisschen mit Astrologie beschäftigt, weiß: der Neumond ist für Fans von Sternzeichen, Manifestationen und Co. eine ganz besondere Phase. Denn der Neumond bringt immer wieder Motivation, emotionale Stärke und Kraft, neue Ziele anzupacken. Es ist dadurch der perfekte Zeitpunkt für neue Manifestationen und Affirmationen. Doch damit noch nicht genug; denn der Neumond am 20. April steht unter einer ganz besonderen Konstellation.

Zeitgleich kommt es nämlich zu einer totalen Sonnenfinsternis. Zur Erinnerung: bei einer totalen Sonnenfinsternis wird die Somme aus bestimmten Blickwinkeln komplett durch den Mond verdeckt. Ein ziemlich überwältigender Anblick, der uns erst wieder im April 2024 erwartet.

So wirkt sich das Sonnenfinsternis-Neumond-Hybrid auf uns aus

Und in Kombination mit dem Neumond, der im Zeichen der Widder steht, bekommt diese totale Sonnenfinsternis für Astro-Fans noch eine ganz besondere Bedeutung. Und zwar nicht nur, weil ein derartiges Ereignis nur eine Handvoll an Malen pro Jahrhundert stattfindet. Denn die Sonnenfinsternis ist bekannt dafür, großen Einfluss auf unseren Alltag zu haben. So bringt sie immer Transformation und Wandel; das kann sowohl positive als auch negative Effekte auf uns haben.

Der hinzukommende Neumond im Feuerzeichen Widder kann diese Veränderungen nicht nur verstärken, sondern leitet sie auch in eine ganz besondere Richtung. Denn diese Kombination sorgt auch für einige emotionale Veränderungen. Konkret bringt die Kombination nämlich großen Drang nach einem Neuanfang. Die Folge kann für viele von uns in dieser Phase eine ziemliche innere Unruhe sein, die uns dazu verleitet, Dinge grundlegend zu verändern, Abläufe auf den Kopf zu stellen und komplett neu anzufangen. Das klingt zunächst vielleicht ein bisschen einschüchternd, kann aber viele positive Effekte bringen. Denn Widder stehen schließlich für Durchhaltevermögen und Hartnäckigkeit, zwei Eigenschaften, die gerade bei einem Neustart enorm wichtig sind.

Hier könnt ihr die Sonnenfinsternis am besten sehen

Und zwei Eigenschaften, die wir wohl alle auch nach der Sonnenfinsternis brauchen werden. Denn nur einen Tag später – am 21. April – startet der rückläufige Merkur. Eine Phase, die allgemein für Chaos, Veränderungen und Turbulenzen steht. Wer aus der Kombi aus Neumond und Sonnenfinsternis aber genug Motivation und Kraft zieht, kann sich auch für diese chaotische Phase ideal wappnen. (Wer noch weitere Tipps braucht, wie man den rückläufigen Merkur ideal übersteht, wird auch hier fündig).

Übrigens: auch wenn die Sonnenfinsternis wohl so einige Auswirkungen auf uns haben könnte – sehen werden sie wohl die wenigsten von uns. Denn die totale Sonnenfinsternis ist immer nur in bestimmten Regionen und Gebieten der Welt sichtbar. Dieses Mal kann man sie am besten an der australischen Westküste bestaunen. Auch in weiten Teilen Südostasiens wird die totale Sonnenfinsternis sichtbar sein. Aber keine Sorge, die sogenannten Eclipse Chaser, die ihre Reisen nach den Sonnenfinsternis-Daten ausrichten, werden bestimmt für das ein oder andere atemberaubende Bildmaterial sorgen.