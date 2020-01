Im Rahmen einer Studie, die im Harvard Business Review veröffentlicht wurde, fand man heraus, dass Frauen erfolgreicher sind, wenn sie einen starken, weiblichen Freundeskreis haben.

Sie werden eher als Führungskraft eingestellt oder sogar besser bezahlt als jene, die sich nicht auf ihre Freundinnen verlassen können.

Starke Frauen helfen und geben Rat

In der Studie fanden die Wissenschaftler heraus, dass Frauen eine 2,5 Mal höhere Chance darauf haben, in einer Führungsposition zu arbeiten oder besser bezahlt zu werden, wenn sie gute Freundinnen haben. Das betrifft jedoch nur jene, die einen Freundeskreis haben, der von Frauen dominiert wird. Ein kleiner, innerer Kreis mit 1-3 Freundinnen gibt einer Frau nicht nur emotionale Stütze, sondern hilft ihr auch dabei, erfolgreicher zu sein.

Deine Girl Gang macht dich stark

Gründe dafür sind, dass es Freundinnen leichter fällt, sich in die Situation einer Frau hineinzuversetzen. Immerhin sind die Probleme, die Frauen am Arbeitsplatz haben, andere als jene, unter denen Männer leiden. So fanden die Wissenschaftler heraus, dass ein Rat des weiblichen Freundeskreises für den eigenen Erfolg sehr viel wert ist. Das liegt daran, dass sie selbst schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Zudem scheinen sie oft besser zu wissen, wie man sich in schwierigen Situationen am besten verhält.