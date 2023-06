Lust, mit einem neuen Haarschnitt in den Sommer zu starten? Dann jetzt gut aufgepasst, denn passend zum Kinofilm „Arielle, die Meerjungfrau“ haben wir jetzt einen neuen Frisuren-Trend für euch parat. Der sogenannte „Mermaid Haircut“ sieht nicht nur wunderschön und cute aus, er verleiht euren Haaren jede Menge Volumen.

Wir verraten euch, was genau den Meerjungfrauen-Schnitt ausmacht.

Der Mermaid Haircut ist DER Frisurentrend des Sommers

Falls euch das Meerjungfrauen-Fieber noch nicht gepackt hat, dann solltet ihr euch unbedingt noch den Film „Arielle“ im Kino ansehen. Der Film ist aber nicht nur ein Highlight für alle Fans des Disney-Klassikers, die Live-Action-Adaption dient nun auch als Vorlage für den Frisurentrend des Sommers. Denn der sogenannte „Mermaid Haircut“ ist jetzt mega angesagt! Während Mermaid Waves immer mal wieder eine Hochphase erleben, setzen wir diesen Sommer eben nicht nur auf sanfte Wellen, sondern einen markanten Stufenschnitt.

Auf Social Media wird der Haarschnitt gerade so richtig gefeiert. Und auch einige Stars sind bereits auf den Mermaid-Zug aufgesprungen. So setzt zum Beispiel die Schauspielerin Camila Marrone auf den mystischen Look. Doch der Schnitt sieht nicht nur ultra schick und zeitgemäß aus, er ist außerdem auch noch mega praktisch und easy zu stylen. Tell me more, tell me more …

Das macht den Schnitt aus

Essenziell für den mystischen Unterwasserlook: Stufen! Diese sollen nach vorne gerichtet über den Kopf geführt werden, um das Gesicht zu umrahmen. Der Haarschnitt konzentriert sich darauf, die Länge minimal zu reduzieren, um dem Haar einen weichen, fließenden Look zu verleihen. Ganz so als würden eure Haare im Wasser „schweben“. Daher auch der Name!

Was den Cut von anderen Stufenschnitten unterscheidet? Der Unterschied zwischen dem Mermaid Haircut und dem Wolf Cut zum Beispiel liegt im Finish des Haars. Da beim Mermaid-Schnitt die Stufen nach vorne führen, wird eine weichere Form erreicht und die Layers sind wesentlich subtiler, sodass sie nicht zu stark oder klobig erscheinen. Dadurch wirkt das Haar extrem natürlich. Also ganz so, wie das Haar einer Unterwassergöttin. Wer schon länger mit einem Stufenschnitt liebäugelt, sich aber bislang noch nicht ganz getraut hat – this is your sign!

Deshalb feiern wir den Hairstyle

Der Look wirkt zwar verspielt, aber gleichzeitig auch richtig edgy! Zudem ist er auch noch mega vielseitig. Er passt einfach zu jeder Gesichtsform und zu jedem Haartyp. Durch die fließenden Stufen wird jede Menge Bewegung ins Haar gebracht. Die Schnitttechnik bringt aber eben nicht nur Schwung ins Haar, sie sorgt auch dafür, dass das Haar leichter und voluminöser fällt. Yes please!

Einzige Voraussetzung für den Schnitt: Eure Haare sollten mindestens schulterlang sein. Denn dann kommt der Mermaid-Look so richtig schön zur Geltung. Übrigens müssen eure Haare für den Hairstyle auch nicht zwingend wellig oder lockig sein. Auch glatten und feinen Haaren verleiht der Mermaid Cut Struktur und Volumen.

So stylt ihr den Mermaid Cut

Gerade im Sommer lieben wir praktische Haircuts. Genau deshalb kommt uns dieser Frisurentrend nun gerade recht. Da er ohne viel Aufwand gestylt werden kann, ist der Mermaid Haircut einfach perfekt für die kommenden Monate. Denn ist der Schnitt erst einmal in das Haar gezaubert, ist die meiste Arbeit schon erledigt.

Um den Mermaid Haircut zu stylen, könnt ihr eure Haare einfach nach dem Waschen an der Luft trocknen lassen – was uns gerade im Sommer ja natürlich recht kommt. Wer mit stumpfen Spitzen zu kämpfen hat, sollte allerdings vorher eine Leave-in-Pflege in das feuchte Haar einmassieren. Wer will, kann aber natürlich auch mit Föhn und einer großen Rundbürste oder Lockenstab für mehr Bewegung sorgen. Wenn die Haare trocken sind, einfach mithilfe einer Styling-Paste einzelnen Strähnen nach Belieben in Form zupfen. Noch etwas Haaröl in die Spitzen für ein glossy Finish. Et voilà!