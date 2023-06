Ihr Lieblings-Fashion-Piece nehmen Fashionistas längst in jede Jahreszeit mit auf die Reise. Ein Teil, das dabei ganz oben auf der Liste steht, ist das Seidentuch. Und das längst nicht nur als Accessoire. Hier sind 5 Wege, das geliebte Teil im Sommer zu tragen.

So vielseitig ist das elegante Accessoire.

5 Wege, dein Seidentuch im Sommer zu stylen

Ja, es mag seltsam klingen, aber ein Seidenschal ist auch im Sommer DER Hit. Und das nicht, nur wenn uns der Hals von der Klimaanlage kratzt :-). Das berühmte Upperclass Chic Accessoire hat sich seinen Weg längst von aristokratischen Hälsen hin über Brüste, Taille und Halsgelenke geebnet. Hier sind 5 Inspirationen, um dein Halstuch zu stylen.

1. Klassisch als Kopftuch

Mit dem Revival der 2000er Jahre ist auch das Bandana wieder zurück. Den klassischen Milchmädchen Look erreichst du mit einem quadratischen Tuch, das du zum Dreieck faltest. Setze es an der Stirn an und führe die Enden am Hinterkopf zusammen. Lässig wirkt der Look, wenn du etwas Haar am Kopfansatz heraus blitzen lässt. Dazu noch ein passender Lidschatten und der Sommerlook ist perfekt.

Vaillant Studio

2. Als Zierschleife im Haar

Will dein Haar mal wieder nicht so wie du dir das vorgestellt hast, kannst du den Seidenschal auch als Zierschleife im Haar benutzen. Wickel das Tuch einfach über den Haargummi und lass es elegant nach unten fallen. Du kannst es aber auch einfach um den Dutt wickeln. Mit etwas mehr Zeit und Muße kannst du das Tuch auch in den Zopf einflechten. Hier sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt.

3. Als Gürtel

Dein Sommerkleid hängt wie ein Sack herunter? Dann probier doch mal statt eines herbstlichen Ledergürtels ein Sommertuch. Vorausgesetzt, das gute Stück ist lang genug, sieht es ziemlich lässig aus, wenn du die zusammengebundenen Enden etwas seitlich versetzt an der Taille entlang baumeln lässt. Auch cool: den Schal bei deinen Jeans-Shorts durch die Schlaufen ziehen.

4. Als Top

Jawohl, der Bandeau-Trend macht diesen Sommer auch unseren Tops Konkurrenz. Beim Scarf Top-Trend wickelst du ein großes Vierecks-Model zum Dreieck und stylst es mit der Spitze nach unten um die Brust herum.

5. Als Handtaschen-Upgrade

Spar dir jetzt deine Kohle für ein neues Taschenmodel! Dank des Seidenschals pimpen wir unsere gute alte Bag und legen mit dem Ersparten ein Zimmer-Upgrade im lässigen Beach-Resort hin. We like!