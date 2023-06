Schon klar, wenn deine BFF zur Mama wird, heißt es für dich am Anfang erstmal zurückstecken. Mit einem Baby verändert sich erstmal alles für sie. Für dich allerdings auch. Aber auch wenn es erstmal hart für dich wird. Es lohnt sich, auf sie zu warten. Vor allem ihr Party-Comeback wird legendär sein.

Mach dich auf ein Power-Fun-Speed Programm gefasst.

10 gute Gründe, warum du mit frisch gebackenen Mums die bessere Party feierst

Auch wenn deine Mum-BFF es noch nicht geschafft hat aus ihrer Baby-Bubble zu kommen. Darauf kannst du dich bald freuen:

1. Eine Mama meint es ernst mit dir

Zeit ist ihr höchstes Gut. Das heißt, sie will diese so gut wie möglich zu nutzen wissen. Hat sie dich als ihre Partybegleitung ausgesucht, darfst du dich also sehr geschmeichelt fühlen.

2. Mums machen Party im Speed Programm

Sinnlose Aktionen wie Shots am Ende des Abends herunterzukippen macht sie nicht mehr. Stattdessen wird sie die Ladung Shots sofort bestellen – und zwar gleich, nachdem sie dir einen Begrüßungskuss auf die Wange gedrückt hat.

3. Mums tanzen als würde niemand zusehen

Warten bis sich bis 2 Uhr morgens die Tanzfläche füllt? Diese Zeit hat sie nicht mehr. Sie wird daher beim ersten Song, der ihr gefällt, auf die Tanzfläche stürmen und abshaken als gebe es kein morgen. Dabei ist ihr scheißegal, was die anderen denken. Sie tanzt des Tanzen-Willens, weil sie genau das jetzt braucht.

4. Mums wollen einfach eine gute Zeit

Wie gesagt, die Zeit ist ein wichtiger Faktor bei frisch gebackenen Mums. Für lahme Musik, lahme Gespräche und ärgerliche Diskussionen verlässt eine Mama nach Sonnenuntergang nicht mehr, mit frisch gewaschenen Haaren ihre Baby-Bubble. Sie will jetzt einfach Babyspucke und Windeleckzeme hinter sich lassen, um eine verdammt gute Zeit zu haben.

5. Eine Mama kommt sofort zur Sache

Von ihr wirst du kein langweiliges Bla Bla über das Wetter hören. Während sie stundenlang ihr schlafendes oder schreiendes Kind hütet, hat sich ziemlich viel Kopfkino und Gesprächsmaterial in ihr angesammelt. Sie wird dir also in fünf Minuten eine legendär abgebrühtes Best-Off davon geben, wie es um sie oder ihre Beziehung aktuell steht.

6. Mums geben klare Ansagen

Klar wird sie auch dir die Möglichkeit geben dich mitzuteilen. Dann aber bitte ehrlich, her mit dem real Shit – und sie wird dir ungeschönt ihre offene und ehrliche Meinung dazu sagen. Für nichtssagende Oberflächlichkeiten steht ihr derzeit nicht der Sinn.

7. Mums kennen keine Tabus

Verstopfung, Hämorrhoiden, Körperflüssigkeiten und andere Dinge, die dir peinlich sind? Sie hat alles gesehen. Also immer raus damit, selbst wenn ihr gerade den leckeren Table-Snack in euch hineinstopft.

8. Mums greifen beherzt ein

Du stolperst betrunken über die Tanzfläche oder kotzt diese voll. Eine Mum-Freundin wird dir beherzt zur Seite stehen und dir ohne zu zögern die Kotze vom Mund abwischen. Gelernt ist schließlich gelernt!

9. Mums haben immer Snacks dabei

Du hättest vor den 5 Shots mal lieber was essen sollen? Kein Problem – in ihrer zauberhaften Mary Poppins Tasche befinden sich in Häppchen geschnittene Äpfel, Müsliriegel oder Früchtemus.

10. Mit einer Mama hast du keinen Hangover

Nachdem mit deiner Mum-BFF die Party gleich nach dem Begrüßungskuss beginnt, kannst du um Mitternacht, nachdem ihr 3 Stunden durchgetanzt habt, getrost in die Heia gehen, um morgens wie das ausgeschlafene Dornröschen aufzuwachen. Was für ein Abend!