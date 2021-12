Eine Beziehung zu beenden ist nie leicht. Aber wenn es miteinander einfach nicht funktionieren will, dann ist das oft der einzige Weg. Gebrochene Herzen sind in jedem Fall vorprogrammiert. Damit es aber nicht ganz so schlimm wird, kann man das Schluss machen so fair wie möglich gestalten.

Mit diesen Tipps sagst du alles, was du bei einer Trennung sagen musst.

1. Erkläre die Entscheidung

Es gibt kaum etwas Schlimmeres, als abserviert zu werden. Versteht man dann darüber hinaus die Gründe des Partners für die Trennung nicht, dann führt das dazu, dass man nie wirklich mit dem Liebes-Aus abschließen kann. Wenn du also eure Beziehung beendest, musst du deinem Partner bzw. deiner Partnerin zumindest den Hergang deiner Entscheidung erklären. Wieso machst du das? Und welche Tatsachen haben dazu geführt, dass du denkst, dass es zwischen euch beiden einfach nicht klappt.

2. Ehrlich sein

Klingt wie das Selbstverständlichste der Welt? Na ja, ganz so einfach ist das aber irgendwie doch nicht. Denn genau daran scheitern die meisten: ehrlich zu sein. Viele haben Angst, dem anderen mit der Wahrheit nur noch mehr weh zu tun. Es mag zwar sein, dass die Wahrheit am Anfang schmerzt, aber im Nachhinein lässt du dein Gegenüber zumindest nicht mit tausend Fragezeichen zurück.

3. Einfühlsam sein

In einer Trennungssituation kommen viele Dinge zusammen. Vor allem die Gefühle spielen dann meist verrückt: Man spürt Angst, Verlust, Trauer, Wut und Schmerz. Du selbst hast das ganze Szenario schon mehrmals in deinem Kopf abgespielt, doch dein Partner/deine Partnerin eben noch nicht. Für sie bricht nun eine Welt zusammen. Achte also darauf, wie du bestimmte Dinge formulierst und lass ihm/ihr Zeit, deine Eindrücke zu verarbeiten. Zögere es aber trotzdem nicht unnötig in die Länge. Ja, Schluss machen ist ein wahrer Balanceakt.

4. Offene Fragen klären

Den anderen am Ende noch mit offenen Fragen stehenzulassen, führt meist nur dazu, dass ihr beide euch nochmal sehen und Dinge ausdiskutieren müsst. Sprecht als am besten gleich alles an, was euch noch auf dem Herzen liegt. Je mehr unausgesprochen bleibt, desto eher kreisen eure Gedanken nämlich um die unbeantworteten Fragen. Das macht das voneinander Loskommen noch viel schwerer.

5. Ihr müsst nicht befreundet bleiben

Viele machen den Fehler, dass sie versuchen, direkt nach der Beziehung miteinander befreundet zu bleiben. Das mag vielleicht hin und wieder klappen, aber ist in den meisten Fällen eher die Ausnahme. In der Regel funktioniert das nur, wenn eine Trennung einvernehmlich passiert. Denn meistens braucht der Ex-Partner/die Ex-Partnerin erst einmal Zeit für sich und dafür, mit der Beziehung abzuschließen und ein neues Kapitel aufzuschlagen.