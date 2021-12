Vor wenigen Tagen hat Sarah Engels Töchterchen Solea Liana auf die Welt gebracht. Doch so ganz kann die Sängerin ihr Mutterglück noch nicht genießen. Denn aktuell erlebt sie eine „Achterbahn der Gefühle“, wie sie auf Instagram verrät.

„Ich bin sehr, sehr viel am Weinen“, zeigt sich die zweifach-Mama ehrlich.

Sarah Engels spricht über Herausforderungen als Mutter

Am 2. Dezember hat Sarah Engels ein kleines Wunder erhalten: Ihre Tochter Solea Liana hat das Licht der Welt erblickt. Damit ist für die 29-Jährige auch ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Doch es ist nicht immer alles so rosig, wie es scheint. Das bestätigt die Sängerin auch auf ihrem Instagram-Account. In ihrer Story spricht sie davon, dass sie gerade eine „Achterbahn der Gefühle“ erlebe und dass ihre Hormone verrückt spielen.

Die junge Familie, bestehend aus Sarah, ihrem Ehemann Julian und ihrem Sohn Alessio, der aus ihrer ersten Ehe mit Pietro Lombardi stammt, ist jetzt zum ersten Mal mit dem neuen Familienmitglied vereint. Denn Sarah durfte das Krankenhaus nach der Geburt wieder verlassen. Doch aktuell kann sie ihr Glück noch nicht ganz genießen. Schlafmangel und Stillschwierigkeiten stehen an der Tagesordnung.

„Auch wenn man gerade das schönste Geschenk auf Erden bekommen hat, zehrt es an den Nerven“, zeigt sich die 29-Jährige ehrlich. Sie spüre ihre Hormone gerade sehr, sehr intensiv. „Noch viel intensiver, als nach meiner ersten Geburt.“ Sie habe in ihrer Story auch bewusst auf einen Filter verzichtet, damit man sieht, dass nicht alles nur toll ist, sie jeden Tag lache und es ihr immer gut gehe.

„Bin sehr, sehr viel am Weinen“

Dann gibt die frisch gebackene Mama auch zu, dass sie aufgrund der aktuellen Situation oft verzweifelt sei, da sie unter enormen Schlafmangel und teilweise entzündeten Brüsten und einem Milchstau leide. „Ich kenne mich so gar nicht, ich bin gerade sehr, sehr viel am Weinen, obwohl ich eigentlich total glücklich bin“. Aber als Mutter mache man sich dennoch viele Gedanken und Sorgen. Und als wäre das schon nicht genug, ist jetzt auch noch Söhnchen Alessio krank.

„Ich bin sehr froh, dass wir zu zweit sind“, so Sarah. Denn ihr Ehemann unterstütze sie, wo er nur kann. Auch um die kleine Solea Liana hat sich das Ehepaar anfangs noch große Sorgen gemacht, denn das Neugeborene habe viel Gewicht verloren. Doch mittlerweile geht es ihr wieder gut! „Sie hat wieder zugenommen“, berichtet die 29-Jährige.

Mit ihren offenen Worten will Sarah allen Müttern und Nicht-Müttern zeigen, dass es „nach einer Geburt völlig normal ist, dass diese Dinge passieren.“ Man soll sich dafür auch nicht schlecht fühlen! „Ich will Mamas zeigen, dass sie nicht alleine sind“, so die starken Worte der Sängerin.