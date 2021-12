Das Baby ist da! Sarah Engels und ihr Ehemann Julian sind Eltern einer wunderschönen Tochter geworden, wie die Sängerin auf Instagram mitteilt. Damit ist die 29-Jährige nun schon Zweifach-Mama.

Auch den Namen des Babys verrät Sarah bereits.

Sarah Engels bekommt zweites Baby

Große Freude im Hause Engels: Sarah Engels hat eine Tochter zur Welt gebracht! Damit ist ihre Familie wieder um ein Stück gewachsen. Die Sängerin und ihr Ehemann Julian Engels schweben im siebten Baby-Himmel, denn für das Paar ist es das erste gemeinsame Kind. Damit bekommt Alessio, Sarahs Sohn aus ihrer Ehe mit Pietro Lombardi, eine kleine Schwester.

Die frohe Botschaft teilt die 29-Jährige gleich mit ihren Followern auf Instagram. „Unsere kleine Prinzessin Solea Liana Engels. Am 2.12.21 durften wir dich endlich in unsere Arme schließen und werden dich von nun an nie mehr loslassen. Papa, Mama und dein großer Bruder lieben dich unendlich und sind voller Glück und Stolz“, schreibt Sarah. Auf dem Foto sieht man die zarte Hand des Babys und die, der stolzen Eltern.

Fruchtblase während Pediküre geplatzt

Die frisch gebackene Mutter verrät jetzt sogar ein paar erste Details über die Geburt und dass es ganz plötzlich losging. „Es kam alles ganz spontan“, erzählt Sarah in ihrer Instagram-Story. „Ich hätte nicht damit gerechnet.“ Denn: Die 29-Jährige saß gerade bei der Pediküre, als die Fruchtblase plötzlich geplatzt ist und die Wehen eingesetzt haben. Komplikationen gab es während der Geburt aber zum Glück keine, wie Sarah berichtet.

„Es war eine sehr, sehr schöne Geburt. Sehr anstrengend, aber sehr schön.“ Dann fährt sie fort, dass sie und Julian unfassbar glücklich seien und dass es ihnen und der kleinen Solea gut gehe. „Wir genießen die Kuschel- und Kennenlernzeit“, schwärmt die Sängerin.

Pietro Lombardi gratuliert dem Paar

Unzählige Prominente überhäuften Sarah und Julian mit Glückwünschen. Darunter auch jemand sehr Besonderes: Sarahs Ex-Mann und der Vater ihres Sohnes, Pietro Lombardi. In seiner Instagram-Story schreibt der Sänger: „Glückwunsch zu eurer kleinen Prinzessin.“ Dann versichert er, dass er da ist, wenn sie ihn brauchen. Und auch in einem Kommentar unter dem Posting seiner Ex-Frau schreibt Pietro noch: „ich wünsche euch nur das beste [sic].“ Er habe die kleine Solea bereits gesehen und sie sehe so „frech“ aus.

Dann wird Pietro sehr emotional: Es sei das Wichtigste, dass ihre kleine Tochter gesund sei. „[…] das habe ich mir so sehr gewünscht, weil ich weiß, was du durchgemacht hast, bei deiner ersten Geburt von unserem frechdachs [sic]“. Zwischen 2013 und 2019 waren Sarah und Pietro verheiratet. Ihr mittlerweile sechs-jähriger Sohn Alessio wurde 2015 mit einem Herzfehler geboren.