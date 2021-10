Okay, we get it: Niemand hebt gerne bei fremden Telefonnummern ab. Schon gar nicht, wenn sie anonym sind. Doch dass es ab zu doch hilfreich sein kann, über seinen Schatten zu springen, beweist ein Fall aus den USA. Denn ein vermisster Wanderer aus Colorado saß stundenlang fest, da er die Anrufe seiner Retter ignorierte.

Erst nach 24 Stunden fand er den Weg zurück zum Quartier.

Vermisster Wanderer geht nicht ans Telefon

In Colorado hat sich ein Mann auf dem Weg zum Mount Elbert verirrt. Als er am Abend noch immer nicht ins Quartier zurückgekehrt war, wurde er als vermisst gemeldet. Die Bergrettung versuchte daraufhin den Vermissten auf seinem Telefon zu erreichen, doch er reagierte nicht auf die Anrufe. Die Einsatzkräfte nahmen deshalb an, dass der Mann keinen Empfang mehr hatte oder der Akku leer war. Beides war nicht der Fall, wie sich im Nachhinein herausstellte.

Und so machte sich ein ganzer Suchtrupp auf den Weg, um den Wanderer zu finden. Gegen drei Uhr morgens mussten die Einsatzkräfte die bis dahin immer noch erfolglose Suche allerdings abbrechen. Doch am nächsten Tag dann die Überraschung: Der Vermisste kehrte in die Unterkunft zurück – und das 24 Stunden, nachdem er zu seiner Wandertour aufgebrochen war. Er erklärte, dass er alleine wieder zurückgefunden habe – auch wenn er dafür die ganze Nacht gebraucht habe.

Und auch die Frage, wieso er nicht erreichbar war, klärte sich schließlich auf. Offenbar hat der Mann große Angst davor, mit fremden Menschen zu sprechen. Da ihn seine Retter ununterbrochen mit einer ihm unbekannten Nummern angerufen hatten, ging er einfach nicht ans Telefon.

„Gehen Sie bitte ans Telefon“

Wir haben wohl alle schon mal gezögert, wenn uns eine unbekannte oder unterdrückte Nummer anruft. Doch wenn man sich in einer Notsituation befindet und man während einer Wanderung vom Weg abkommt, dann sollte man wohl oder übel über seinen Schatten springen und trotzdem abheben. Die Einsatzkräfte aus Colorado nahmen den äußerst seltenen Fall zum Vorbild und appellieren an die Bevölkerung.

„Wenn Sie sich auf Ihrer geplanten Route verspäten und wiederholt Anrufe von einer unbekannten Nummer erhalten, gehen Sie bitte ans Telefon. Es könnte ein Suchteam sein, das sich vergewissern will, dass Sie in Sicherheit sind„. Ein Ausruf, den die Retter wohl noch nicht allzu oft getätigt haben…