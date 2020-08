Ein Eis mit der besten Freundin essen oder nackt in einen eiskalten Bergsee springen? Jede hat so seine ganz individuellen Vorstellungen, was sie diesen Sommer unbedingt noch erleben möchte. Wir haben fünf Ideen für dich, was du in diesem Jahr, während der heißen Jahreszeit, noch machen kannst!

1. It’s Picknick o’clock

Trommle alle deine Freunde und Familie zusammen und veranstalte doch mal wieder ein richtig gemütliches Picknick im Grünen. Neben leckeren Snacks und erfrischenden Drinks könnt ihr Spiele spielen und einfach die Zeit miteinander genießen. Wenn ihr das Ganze etwas aufpimpen wollt, nehmt euch Pölster und Decken mit und verlängert das Picknick einfach, bis in die Nacht. Mit Blick in den Sternenhimmel und den liebsten Menschen an deiner Seite kann nichts mehr schief gehen! ✨

2. Wave after Wave

Hast du schon einmal Surfen ausprobiert? Es gibt kein besseres Gefühl, als zum ersten Mal auf einer Welle zu stehen und sich komplett frei zu fühlen. Psssst: Für dieses Erlebnis müsst ihr jetzt nicht mal nach Bali fliegen. Auf der CityWave bei der Shopping City Süd in Vösendorf könnt ihr eure ersten Schritte Richtung Profisurfer machen. Aber auch Fortgeschrittene kommen nicht zu kurz und können ihre Skills zeigen. Buche dir direkt die passende Surf-Session und los geht’s! 🌊

Foto: Stefan Knittel

3. Tatsächlich nackt in einen See springen!

Das war nicht einfach nur so dahergesagt! 😉 Wenn du durch Österreichs Berglandschaft wanderst, stößt du gut und gerne auf den ein oder anderen einsamen Bergsee. Und glaub uns: Es gibt nichts Erfrischenderes, als pudelnackt in einen eiskalten See zu hopsen. Zähne zusammenbeißen, Luft anhalten und einfach springen! Ganz nach dem Motto: Get out of your comfort zone!

4. Zelten

Jetzt mal ehrlich: Wann bist du das letzte Mal campen gewesen? Oder hast du überhaupt schon mal in einem Zelt geschlafen? Wie dem auch sei: Im Sommer ist die beste Zeit den Schlafsack einzupacken und einfach mal mit dem Zelt loszuziehen. Mit deiner Bestie im Schlepptau und Gitarrenmusik im Ohr am Lagerfeuer zu sitzen und Marshmallows zu grillen ist unvergleichlich. Trust us! 🔥

5. Einen Tier-Gnadenhof besuchen

Tierliebhaberinnen aufgepasst! Habt ihr schon mal einen Gnadenhof für Tiere besucht? In diesen Höfen leben Tiere, die in letzter Sekunde vor dem sicheren Tod bewahrt wurden. Neben ganz vielen Kuscheleinheiten mit Pferden, Hasen, Eseln und Co. kann man die Tiere auch füttern oder selbst vegetarische oder vegane Gerichte am Hof genießen. So wichtig und immer einen Besuch wert. ❤

