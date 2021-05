Der Frühling ist da und damit auch der Aufschwung in der Liebe, auf den wir so lange gewartet haben. Für manche Menschen scheint es derzeit aber dennoch nicht so rundzulaufen und sie haben derzeit einfach kein Glück in Sachen Liebe.

Diese drei Tierkreiszeichen haben zurzeit einfach Pech in der Liebe:

Krebs

Mit der Liebe will es im Moment einfach nicht klappen. Obwohl der Krebs schon seit einiger Zeit jemanden datet, mit dem er sich verbunden fühlt, kommt es dem Sternzeichen so vor, als ob einfach nichts weitergeht. Irgendwie schafft der Krebs den Schritt in Richtung Beziehung nicht. Vielleicht liegt das daran, dass das Sternzeichen viele andere Dinge im Kopf hat und deshalb seine Gefühlswelt hinten anstellt. Sobald die To-dos aber erledigt sind, ist es an der Zeit, sich seinen Gefühlen zu stellen und nicht mehr länger damit zu warten.

Jungfrau

Auch die Jungfrau scheint derzeit ihren Sinn für Romantik verloren zu haben. Denn das Sternzeichen ist von der kleinsten Kleinigkeit, die sein Partner von sich gibt genervt. Bevor sie voreilige Entscheidungen trifft, sollte die Jungfrau zuerst in sich gehen und darüber nachdenken, ob sie wirklich auf ihr Gegenüber wütend ist oder vielleicht doch eher mit sich selbst unzufrieden. Denn der Stress wächst dem Sternzeichen zurzeit wirklich über den Kopf. Die Jungfrau könnte jetzt einen Abend voller Entspannung und Romantik vertragen, ganz ohne Aufregung. Dann wird es auch in der Liebe wieder besser laufen.

Wassermann

Der Wassermann braucht ständig Action und Abenteuer, das gilt auch für die Liebe. Aber davon war in letzter Zeit aber nicht sonderlich viel zu sehen. Deshalb langweilt sich das Sternzeichen in der Beziehung und ist deshalb auch schnell von seinem Partner genervt. Auch Single-Wassermänner kämpfen mit der Langeweile. Aufregende Dates und Flirts sind schon eine Zeit lang her. Aber keine Sorge. Schon bald wird sich das Blatt für den Wassermann wenden und er kann seine Abenteuer und Freiheiten wieder genießen.