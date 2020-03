Welches Sternzeichen harmoniert besonders gut mit einem Schützen? Ansich ist der Schütze ein sehr angenehmes Sternzeichen. Sie neigen nicht zu Gefühlsausbrüchen und Eifersucht, sondern sie wissen die Unabhängigkeit zu schätzen und zeigen sich dennoch immer wieder als guter Freund.

Schützen sind auch reisefreudige Zeitgenossen. Klassische Vertreter dieses Sternzeichens zeigen sich genussfreudig und lieben gutes Essen. Schützen sind von Grund auf fröhlich, lebensbejahend und extrovertiert. Sie äußern immer sehr ehrlich ihre Meinung.

In der Liebe ähnelt der Schütze seinem Pendant, dem Liebesschützen Armor. Wenn er einmal getroffen ist, lässt er nicht so leicht los und Ungerechtigkeiten und persönliche Stiche verzeiht er nicht so schnell. Doch Optimismus und Lebensfreude renken alles dann doch meist wieder ein. Langeweile und Alltäglichkeit kann der Schütze in der Liebe nicht gebrauchen. Er will sich immer nach etwas sehnen und sucht die Freiheit. Mit einem Schützen kannst Du jede Menge Spaß haben, allerdings muss man auch flexibel sein, denn der Schütze ist sehr spontan.

Sternzeichen als Partner: Schütze & Widder

Beide Sternzeichen sind unternehmungslustig und ergänzen sich auch sonst sehr gut. Sobald der Widder zu sehr aufdreht, bringt ihn der Schütze wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Wenn dem Schützen hier nicht zu sehr die Ruhe fehlt – oder er sie sich nimmt, wenn er sie braucht – ist das tatsächlich eine ideale Verbindung.

Schütze & Zwilling

Feuer- und Luftzeichen vertragen sich recht gut, obwohl man über Schützen und Zwillinge sagen kann, dass sie gegensätzlich sind. Die Dynamik und der Wissenshunger verbinden diese beiden Sternzeichen und das Besondere an dieser Kombination ist, dass beide sehr tolerant gegenüber den Eigenarten des anderen sind und ein tiefes Verständnis füreinander haben. Für gemeinsame Reisen beispielsweise ist diese Kombination ideal.

Schütze & Waage

Eine Beziehung zwischen einem Schützen und einer Waage ist für alle Beteiligten ziemlich perfekt. Beide ergänzen sich in ihren Eigenarten und sie vereint das Spielerische. Wenn es einmal zu kleineren Konflikten kommen sollte, dann können diese ohne Probleme aus der Welt geschaffen werden, da beide Sternzeichen sehr kommunikativ sind.

Schütze & Wassermann

Durch ähnliche Interessen und Vorlieben entsteht zwischen Paaren dieser Sternzeichen eine intensive und harmonische Beziehung. Weder Wassermann noch Schütze sind eifersüchtig oder dominant. Für lange Beziehungen sind Wassermann und Schütze besonders geeignet, denn sie bereichern gegenseitig ihr Leben und halten stets zusammen. Besonders in der Kindererziehung ziehen beide Partner an einem Strang und bieten so die perfekte Grundlage aus Stabilität und Harmonie für ein glückliches Familienleben.

Schütze & Schütze

Zwei Schützen teilen die gleichen Interessen, haben die gleichen Ziele und lieben das Reisen. Das kann zu vielen gemeinsamen Unternehmungen und viel Spaß führen, es kann aber genauso schnell passieren, dass die beiden Partner sich gegenseitig langweilen. Um den entgegenzuwirken, müssen beide auch mal eigene Wege gehen und sich gegenseitig ihre Freiheit zugestehen. Dann kann diese Verbindung sehr glücklich werden und ein Leben lang anhalten.