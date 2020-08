Sie sind besonders eigensinnig und wirken oft autoritär. Manche Sternzeichen-Geborene sind einfach extrem dominant. Nichts soll passieren, ohne dass sie es vorher abgesegnet haben.

Denn diese Sternzeichen wollen immer alles bestimmen:

Löwe

Der Löwe ist König von allem, zumindest wenn man den Löwen selbst fragt. Das fünfte Tierkreiszeichen hat das Element Feuer und das spiegelt sich auch in seiner Persönlichkeit wider. Es führt jedes Projekt mit Leidenschaft aus und hält dabei gerne das Zepter in der Hand. Seine Arbeit abzugeben würde dem Sternzeichen nie einfallen. Außerdem glaubt es, dass es selbst alles besser kann und bestimmt deswegen gerne, wo es langgeht. Das trifft auch auf das Privatleben des Löwen zu. Egal ob es darum geht, ein Date oder einen Urlaub zu planen: Der Löwe muss immer das Sagen haben.

Widder

Der Widder wird vom Planeten Mars regiert. Er ist besonders durchsetzungsstark und möchte jedes Ziel, das er sich setzt, erreichen. Dabei soll es auch immer nach seiner Nase gehen. Egal ob in der Beziehung oder im Job: Der Widder gibt den Ton an und bestimmt alle wichtigen Schritte in seinem Leben. Die Verantwortung gibt er dabei nur selten ab, denn das würde für ihn bedeuten, auch die Kontrolle abgeben zu müssen. Und das hält das Sternzeichen gar nicht aus.

Steinbock

Der Steinbock ist überaus intelligent, ehrgeizig und denkt sehr strategisch. Er ist der geborene Anführer und das zeigt sich auch in seiner extrem dominanten und autoritären Art. Der Steinbock übernimmt gerne die Verantwortung über alles und jeden. Allerdings vertraut er auch keinem anderen und macht lieber alles alleine. Das kann ganz schön anstrengend werden. Aber das Sternzeichen bestimmt nun Mal gerne alles.