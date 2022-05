Auf Instagram verkündet Superstar Britney Spears jetzt traurige Nachrichten: Sie hatte eine Fehlgeburt. In einem Statement mit ihrem Lebensgefährten spricht sie jetzt über ihre Trauer.

Das Paar wünscht sich schon lange ein gemeinsames Kind.

Britney Spears „in tiefster Trauer“

Nur einen Monat, nachdem Superstar Britney Spears ihre Schwangerschaft verkündet hat, wendet sie sich mit traurigen Nachrichten an ihre Fans. „In tiefster Trauer müssen wir mitteilen, dass wir unser Wunderbaby in einer frühen Phase der Schwangerschaft verloren haben“, schreibt sie in einem Statement mit ihrem Lebensgefährten Sam Asghari.

Der Schmerz der beiden ist groß, die Sängerin schreibt von einer „furchtbare Zeit“, die das Paar gerade durchmacht. „Vielleicht hätten wir mit der Bekanntgabe warten sollen, bis wir weiter fortgeschritten sind. Wir waren jedoch sehr aufgeregt, die gute Nachricht mitzuteilen“, heißt es in dem Statement.

„Wir werden weiterhin versuchen, unsere wunderbare Familie

zu vergrößern“

Am 11. April verkündete Britney ihre Schwangerschaft in einem Instagram-Post und zeigte sich überglücklich und aufgeregt. Ihre Fans informierte sie in den vergangenen Wochen immer wieder und sprach über die Entwicklungen ihres Körpers und schwärmte davon, dass ihr mit der Schwangerschaft ein Lebenstraum erfüllt wurde. Denn Britney, die bereits zwei Söhne hat, träumte schon lange von Baby Nummer drei.

Der Schmerz des Paares sitzt jetzt dementsprechend tief. Doch die Sängerin betont in ihrem Statement auch, dass sie den Wunsch nach einem dritten Kind nicht aufgeben werde. „Unsere Liebe füreinander ist unsere Stärke. Wir werden weiterhin versuchen, unsere wunderbare Familie

zu vergrößern“, schreibt sie.

Jetzt wünsche sich das Paar aber vor allem eines: Ruhe. Denn diese emotionale Phase wollen die beiden zu zweit überstehen – abseits von Paparazzi und Medientrubel. „Wir sind dankbar für all eure Unterstützung. Wir bitten höflich um Privatsphäre während dieser schwierigen Zeit“, heißt es abschließend in dem Post.

Viel Unterstützung von Fans und Freunden

In den Kommentaren zu dem Instagram-Post finden sich bereits einige Kollegen und Freunde von Britney sowie unzählige Fans, die ihr Beileid bekunden wollen und Britney in dieser schwierigen Zeit unterstützen.

Paris Hilton schreibt etwa: „Es tut mir so leid für deinen Verlust, Sis. Ich bin immer für dich da. Ich sende dir so viel Liebe.“ Auch Britneys Partner Sam kommentiert das gemeinsame Statement und betont: „Wir werden bald unser Wunder haben.“