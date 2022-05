Bald ist es wieder so weit und die Promipaare ziehen in das „Sommerhaus der Stars“, um gegeneinander anzutreten. Jetzt wurde bekanntgegeben, welche Paare um den Titel des „Promipaares 2022“ kämpfen werden.

Diese Stars sind dabei!

Diese Paare ziehen ins „Sommerhaus der Stars“

Bereits zum siebten Mal steht der Sommer ganz im Zeichen des Reality-TV. Denn auch in diesem Jahr sollen acht Promipaare in ein Haus ziehen und in Challenges entscheiden, welches Paar den Titel „Promipaar 2022“ und das Preisgeld von 50.000 Euro verdient.

Obwohl RTL bisher noch nicht bekanntgegeben hat, wann „Das Sommerhaus der Stars“ ausgestrahlt wird, wurden jetzt schon die Kandidaten bekanntgegeben. Und diese garantieren vor allem eines: Gossip, Lästereien und ganz schön viel Gesprächsstoff. Denn auch heuer ziehen wieder aufregende Paare in das Haus.

Mit dabei sind 2022:

Kader Loth und Ismet Atli

Die beiden sind seit 13 Jahren ein Paar, seit 2017 sind die beiden verheiratet. Vor allem Kader ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und hat schon in einigen Reality-Formaten wie dem „Dschungelcamp“ bewiesen, dass sie Kampfgeist hat.

Mario Basler und Doris Büdl

Auch der Ex-Fußballer und seine Lebensgefährtin kennen sich im Fernsehbusiness aus. Gemeinsam tanzten sie sich durch „Stepping Out“. Ob ihnen die Tanzerfahrung in der Promi-WG helfen kann, wird sich zeigen

Patrick Romer und Antonia Hemmer

Patrick und Antonia lernten sich erst 2020 bei „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben; und galten schnell als eines DER Traumpaare. Denn Antonia setzte sich mit ihrer liebevollen Art gegen 10.000 andere Kandidatinnen durch, die sich für den Rinderzüchter beworben hatten.

Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

Cosimo kennen die meisten wohl noch durch seinen legendären Auftritt bei „DSDS“. Seine Nathalie lernte er 2019 in einer Disco kennen.



Stephen und Katharina Dürr

Stephen und Katharina gehören in der WG zu den Paaren, die am längsten zusammen sind. Denn die beiden sind seit über 20 Jahren ein Paar und haben auch eine gemeinsame Tochter. Stephen kennen viele wohl noch aus „Alles was zählt“ oder „Unter uns“.

Eric Sindermann und Katharina Hambuechen

Eric Sindermann ist ehemaliger Profi-Handballer und den meisten wohl aus seiner Beteiligung bei „Promi Big Brother“ bekannt. Erfahrungen in großen WGs hat er damit auf jeden Fall schon einmal gesammelt.

Marcel Dähne und Lisa Wienberger

Mit Marcel und Lisa ziehen Social Media Bekanntheiten in die Promi-WG. Denn die beiden sind als Influencer-Paar bekannt und konnten ihre Kompatibilität schon 2020 bei der „#Couplechallenge“ beweisen.

Sascha und Ivonne Mölders

Sascha Mölders ist Fußballspieler und mit seiner Ivonne seit mittlerweile 14 Jahren verheiratet.

Startdatum noch unbekannt

Die Promipaare sind also schon bereit für ihren großen Auftritt. Wann genau dann auch wir sehen können, was die Paare in der Promi-WG so treiben, wird demnächst verkündet.