Kourtney Kardashian und Travis Barker haben geheiratet – diesmal wirklich! Während die angebliche Trauung in Las Vegas nur eine „Spaßhochzeit“ gewesen sein soll, meint es das Paar jetzt ernst.

Doch das war nicht die letzte Hochzeit für die beiden.

Kourtney Kardashian und Travis Barker rechtskräftig verheiratet

Bei Kourtney und ihrem Travis weiß man nie so recht, was gerade Sache ist. Erst kürzlich haben die beiden für Schlagzeilen gesorgt, nachdem sie sich angeblich direkt nach der Grammy-Verleihung das Ja-Wort gegeben haben. In Las Vegas. Durch einen Elvis-Presley-Imitator. Klingt eigentlich so gar nicht nach Kardashian-Manier! War es auch nicht, kurze Zeit später löste Kourtney die Verwirrung auf und gestand, dass es sich dabei nur um eine reine „Spaßhochzeit“ gehandelt habe. „Übung macht den Meister“, erklärte Kourtney damals auf Instagram.

Jetzt hat das Paar jedoch rechtskräftig geheiratet. Fotos auf dem Promi-Portal TMZ zeigen die 41-Jährige aus einem Auto steigen und sich auf den großen Moment vorbereiten. Inklusive weißem Kleid und Schleier! Ihr Verlobter war in einem schlichten, schwarzen Anzug zu sehen. Die beiden sollen sich dann im kleinen Kreis in Santa Barbara das Ja-Wort gegeben haben.

Danach sind die beiden in ein schwarzes Cabrio gestiegen, das ein großes Schild mit der Aufschrift „Just Married“ auf der Hinterseite hängen hatte. Mehr Beweise braucht es wohl nicht, damit jetzt alle wissen, dass Kourtney Kardashian und Travis Barker tatsächlich geheiratet haben.

Große Hochzeit in Italien

Doch das war nicht alles! Kourtney wäre wohl keine Kardashian, wenn sie nicht eine richtig prunkvolle Hochzeitssause geplant hätte. Und die wird es auch geben – allerdings erst im Sommer. Denn das Paar möchte sich laut Insidern in Italien erneut das Ja-Wort geben. „Sie mussten zuerst rechtskräftig heiraten, bevor sie ihre große Hochzeit in Italien feiern können, die sehr bald stattfinden wird“, erklärte die Quelle gegenüber People.

Die Planungen für die große Zeremonie seien bereits in vollem Gange. „Die ganze Familie, einschließlich der Kinder, sind sehr aufgeregt“, so der Insider.

Im Februar 2021 haben Kourtney und Travis ihre Beziehung mit einem vielsagenden Pärchenbild auf Instagram offiziell gemacht. Dann ging alles sehr schnell – denn nur wenige Monate später, im Oktober 2021 – hat der Blink182-Drummer dem It-Girl bereits einen Antrag gemacht.