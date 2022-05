Falls ihr euch heute Morgen gedacht habt, dass ihr euch besonders energiegeladen und kraftvoll fühlt, dann könnte das am Vollmond liegen. In Kombination mit der totalen Mondfinsternis spüren viele diese Konstellation der Himmelskörper noch intensiver, als sonst.

Welche drei Sternzeichen der Blutmond am 16. Mai 2022 am meisten beeinflusst, lest ihr hier.

Wassermann

Durch die intensive Energie, die der Vollmond mit sich bringt, schafft es der Wassermann nun endlich, sich ernsthafte Gedanken über sich und seine Zukunft zu machen. Dabei stellt er fest, dass es einige Ängste in seinem Leben gibt, an denen er schon viel zu lange festhält – jedoch ständig unterdrückt. Jetzt ist allerdings die Zeit gekommen, in der das Sternzeichen den Mut findet, alles ans Licht zu lassen und Dinge in Angriff zu nehmen, vor denen es sich bisher immer gefürchtet hat. Ein wichtiger Schritt, der die Zukunft um einiges heller und leichter machen wird!

Fische

In letzter Zeit hatte der Fisch einen ständigen, unsichtbaren Begleiter, den er einfach nicht einordnen konnte. Doch sein Bauchgefühl gab ihm immer wieder Hinweise, dass etwas passieren wird. Und wie durch eine plötzliche Eingebung – oder durch den Vollmond – sieht das Sternzeichen jetzt alles glasklar! Die Erkenntnisse trudeln nur so ein und sorgen bei dem Fisch für eine wahre Erleuchtung. Damit kann er seine Gedanken neu ordnen und die Situation von einem anderen Blickwinkel aus betrachten. Fest steht: Einige wichtige Entscheidungen werden jetzt anstehen …

Widder

Es muss nicht immer etwas Lebensveränderndes sein, wenn man die Energie des Vollmondes spürt. Auch kleinere Dinge können das Leben ungemein erleichtern. Der Widder erhält jetzt endlich die nötige Kraft und Motivation, um sich von altem Ballast zu trennen. Das Sternzeichen ist wie ausgewechselt und könnte plötzlich Berge versetzen! Und da man immer klein anfangen sollte, ist jetzt erstmal die Wohnung dran. Der Energieschub bringt den Widder nämlich dazu, all das endlich zu entrümpeln, wovon er sich jahrelang nicht trennen konnte. Ein Gefühl der Freiheit, oder?