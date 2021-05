Manche von uns haben eine unfassbare Ausstrahlung und üben damit eine magische Anziehungskraft auf ihre Mitmenschen aus. Sie ziehen andere mit ihrer positiven Energie sofort in den Bann. Oft reicht schon ein kleines Lächeln aus und sie nehmen einen ganzen Raum für sich ein. Und das hängt vor allem mit dem Sternzeichen zusammen.

Diese drei Tierkreiszeichen haben eine magische Anziehungskraft.

Waage

Die Waage ist eines dieser Sternzeichen, das eine unglaublich positive Art und ansteckende Ausstrahlung hat. Denn sie ist unfassbar charismatisch und wirkt auf andere sehr schnell sympathisch. Es wirkt fast schon so, als hätte sie eine magische Anziehungskraft auf andere. Kaum jemand lässt sich nicht von ihrer positiven Stimmung anstecken. Das liegt vor allem daran, dass sie mit sich selbst völlig im Reinen ist und stets ausgeglichen in den Tag startet.

Löwe

Der Löwe steht gerne im Mittelpunkt und genießt die Aufmerksamkeit seiner Mitmenschen. Mit seiner selbstbewussten Art zieht er andere magisch in seinen Bann und wickelt so gut wie jeden um den Finger. Er weiß genau, was bei anderen gut ankommt und schafft es immer wieder seine positiven Seiten gekonnt zu unterstreichen. Neidische Blicke bleiben ihm deshalb oft nicht erspart.

Skorpion

Und auch der Skorpion zählt zu den Sternzeichen, die eine unglaublich positive Art haben. Denn er gilt als besonders leidenschaftlich und ist sehr empathisch. Sich in seine Mitmenschen hineinzuversetzen ist eine seiner besonderen Eigenschaften. Das macht ihn für Menschen, die einen Skorpion zum ersten Mal kennenlernen, ziemlich interessant und spannend. Sie wollen unbedingt mehr über ihn erfahren und sind schon alleine von seiner magischen Ausstrahlung gefesselt.