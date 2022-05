Die dritte Staffel von „Bridgerton“ lässt zwar noch ein wenig auf sich warten, doch schon jetzt ist bekannt, dass wir uns von einer Schauspielerin verabschieden müssen. Denn Ruby Stokes, die in der Rolle von Francesca Bridgerton zu sehen war, wird ab sofort nicht mehr dabei sein.

Stattdessen übernimmt Schauspielerin Hannah Dodd.

„Bridgerton“-Star wird ersetzt

Schon jetzt wissen wir, dass die erfolgreiche Netflix-Serie „Bridgerton“ in die dritte Runde geht. Gleichzeitig haben die Produzenten jetzt aber auch bekanntgegeben, dass die Rolle von Francesca Bridgerton ein neues Gesicht haben wird. Denn die bisherige Schauspielerin Ruby Stokes wird ab sofort nicht mehr mit dabei sein. „Ich liebe Francesca, aber wir haben sie in der Mitte von Staffel zwei verloren“, so Showrunner Chris Van Dusen gegenüber der Website TVLine.

Der Grund ist recht simpel: Denn die 21-Jährige hat sich auch für die neue Netflix-Serie „Lockwood & Co“ verpflichtet und muss dadurch auch oft auf diesem Set sein. Und da Stokes zuvor von „Lockwood & Co“ engagiert wurde, bleibt den „Bridgerton“-Machern nichts anderes übrig, als die Schauspielerin ziehen zu lassen.

Bereits in Staffel zwei von „Bridgerton“ war Francesca nur sehr sporadisch zu sehen, bevor sie dann endgültig von der Bildfläche verschwand. Nachdem die Figur aber auch in Zukunft noch öfter vorkommen wird, hat man sich dazu entschieden, sie neu zu besetzten.

Das ist die neue Francesca Bridgerton

Wie das US-Magazin Deadline berichtet, hat man bereits einen passenden Ersatz für Ruby gefunden. Ab Staffel drei ist Hannah Dodd in der Rolle von Francesca zu sehen. Bekannt ist die 26-Jährige unter anderem durch die Netflix-Serie „Anatomie eines Skandals“. So hat Francesca auch die Möglichkeit, fortan öfter in Szenen vorzukommen. Ein wichtiger Punkt! Denn wie wir bereits erfahren haben, wird jedes der Bridgerton-Geschwister früher oder später in den Mittelpunkt einer Staffel rücken.

Hält sich Showrunner Chris van Dusen weiterhin an die Buchvorlage von Julia Quinn, dann ist Francesca in Staffel sechs dran. Aber davor freuen wir uns erstmal auf den dritten Teil, der allerdings noch etwas auf sich warten lässt. Denn die Dreharbeiten beginnen in diesem Sommer. Anfang 2023 könnten die neuen Folgen dann bei Netflix an den Start gehen.