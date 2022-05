Fiona Erdmann ist wieder Mama geworden. Am 14. Mai verkündete sie die Geburt ihres zweiten Kindes auf Instagram. Doch die Entbindung war alles andere als entspannt.

Ihr Baby musste per Notkaiserschnitt geholt werden.

Fiona Erdmann spricht über Geburt

„Welcome little Angel.“ Mit diesen Worten verkündete Fiona Erdmann am Wochenende die wunderschönen Baby-News auf Instagram. Dazu teilte sie auch gleich das erste Foto vom Familienzuwachs und zeigt sich gemeinsam mit ihrer neugeborenen Tochter, Sohn Leo und Lebensgefährte Moe.

„Unsere Herzen sind gefüllt mit Liebe! Leo, Moe und ich sind überglücklich und dankbar unsere kleine Prinzessin jetzt in den Armen halten zu können“, schreibt die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin. Für die Familie sei es „ein magischer Moment“! Doch dass es keine einfache Geburt war, verriet sie kurz darauf in ihrer Insta-Story.

Tochter kam per Notkaiserschnitt

Nur wenige Stunden nach den wunderbaren Baby-News meldete sie sich noch einmal persönlich bei ihrer Community in einer Instagram-Story. Mit dem Töchterchen im Arm berichtete das Model über die genauen Umstände der Geburt.

Demnach sei die Entbindung etwas anders abgelaufen, als sie zuvor geplant hatte. „Die Maus hat sich ihr Datum tatsächlich selbst ausgesucht. Es ist ein Kaiserschnitt geworden. Jedoch ein Notkaiserschnitt mit einem acht Zentimeter geöffneten Muttermund“, so Fiona. Und weiter: „Ich lag schon voll in den Wehen. Meine Fruchtblase ist geplatzt, während ich unser Bett beziehen wollte und die erste Nacht in unserem Haus schlafen wollte.“

Doch zum Glück ging alles gut! In ihrer Story zeigt sie sich dann auch überrascht über die Haarpracht ihrer Tochter. „Sie sieht einfach ganz anders aus als Leo“, stellt die zweifach Mutter fest. Die 33-Jährige befindet sich nun bereits wieder zuhause und genießt die besondere Zeit mit ihrer Familie.