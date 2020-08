Bei einem Gespräch ist es wichtig, dass beide teilnehmenden Personen sprechen dürfen. Dafür müssen allerdings auch beide zuhören können, wenn sie mal nicht mit Reden an der Reihe sind. Deswegen solltest du eine Plauder-Stunde mit diesen Sternzeichen besser vermeiden.

Denn sie schaffen es einfach nicht, nur zuzuhören und der Stimme ihres Gegenübers zu lauschen.

Wassermann

Seine Ungeduld mach es dem Wassermann im Leben nicht immer so leicht. So fällt es ihm bei Gesprächen schwer, nicht die ganze Zeit einen Monolog abzuhalten und auch mal das Gegenüber sprechen zu lassen. Zudem ist seine Aufmerksamkeitsspanne nur sehr niedrig, was dazu führt, dass er bei einer Unterhaltung schnell von anderen Dingen in seiner Umgebung abgelenkt wird und nicht wirklich zuhören kann.

Zwillinge

Dieses Sternzeichen ist sehr kommunikativ. Zwillinge sind sehr unkompliziert, wenn es um das Knüpfen von neuen Kontakten geht. Denn sie können sehr leicht und schnell ein Gespräch zustande bringen. Das Problem hierbei ist jedoch oftmals, dass sie die Unterhaltung sehr schnell an sich reißen und ihr Gegenüber oft meist überhaupt nicht zu Wort kommt. Der Grund für ihre dominante Position ist dabei die Tatsache, dass sie anderen überhaupt nicht zuhören möchte, da sie ohnehin die spannenderen Geschichten auf Lager haben.

Schütze

Auch der Schütze hört anderen nicht gerne zu. Denn er drängt sich bei Unterhaltungen häufig in den Vordergrund und nutzt seine Worte, um andere zu belehren. Zudem merkt er oft nicht, wenn er andere während eines Gesprächs unterbricht oder ihnen ins Wort fällt. Das macht ihn für viele unsympathischer und lässt ihn angeberisch wirken.