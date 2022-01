Genau passend zu dieser bitterkalten und etwas ungemütlichen Jahreszeit kommt jetzt die zweite Staffel der deutschen Crime-Serie „Der Pass“. Das ungleiche Ermittler-Duo, gespielt von Nicholas Ofczarek und Julia Jentsch, ist auch diesmal wieder auf der Jagd nach einem psychopathischen Serien-Killer.

Ab 21. Jänner 2022 gibt es die neuen Folgen auf Sky zu sehen.

„Der Pass“ kommt für zweite Staffel zurück

Alle, die das packende Ende der ersten Staffel von „Der Pass“ gesehen haben, können jetzt erstmal erleichtert aufatmen. Kommissar Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) lebt! Und das, obwohl er einen ziemlich gefährlichen Kopfschuss erlitten hat, den ihm eine Gang verpasst hat. Doch der Trailer zeigt, dass sich der Ermittler langsam erholt und das auch genau zum richtigen Zeitpunkt! Denn ein weiterer Serienkiller treibt sein Unwesen und stellt die Ermittlerinnen und Ermittler im deutsch-österreichischen Grenzgebiet wieder vor eine große Herausforderung.

Diesmal wird es aber noch schwerer, den Spuren des Mörders zu folgen. Denn auch Kommissarin Ellie Stocker (Julia Jentsch) leidet noch unter den psychischen Nachwirkungen des Krampus-Killers aus Staffel eins (immerhin wäre sie beinahe gestorben, wenn ihr Kollege Winter sie nicht in letzter Sekunde gerettet hätte). Dafür gesellt sich jedoch eine neue Kollegin ins Team der beiden: Yela Antic (Franziska von Harsdorf) ist jung, wissbegierig und absolut ehrgeizig. Irgendwie schafft sie es auch, den mürrischen, aber doch herzensguten Kommissar Winter zu ihrem Mentor zu ernennen.

Gemeinsam versuchen die drei den Mord an einer jungen Frau aufzudecken. Diesmal besonders grauenhaft: Denn sie wurde an einem Bergfluss wie ein geschossenes Wild drapiert. Doch leider sollte das nicht die einzige blutige Spur gewesen sein, die der Täter im strahlend weißen Schnee hinterlassen hat. Staffel zwei verspricht also wieder puren Nervenkitzen, emotionale Momente und ein freudiges Wiedersehen mit dem sympathischen Ermittler-Duo bzw. Trio. Eines steht nämlich fest: Wenn Gedeon Winter in seinem Pelzmantel nach Hinweisen sucht und Ellie Stocker mit ihrem roten Parka aus der Schneelandschaft glänzt, hat uns die Story von „Der Pass 2“ bereits in ihrem Bann!

Preisgekrönte Serie sorgt für Spannung

„Der Pass“ gehört definitiv zu einer der besten und spannendsten Crime-Serien, die in unserem mittlerweile sehr großen Streaming-Universum existieren. Das bestätigen auch die zahlreichen Preise, die diese Sky-Produktion bereits erhalten hat. Da wären zum einen die Goldene Kamera sowie zwei Trophäen der Romy für die „Beste Serie“ und „Beste Produzenten“ im Jahr 2019. Auch den Grimme-Preis hat die Krimi-Serie 2020 in der Sparte „Fiktion“ abgeräumt. Beim Krimi-Festival Wiesbaden 2020 konnte „Der Pass“ als Krimiserie des Jahres überzeugen und beim Deutschen Fernsehpreis 2020 als beste Dramaserie.

Über den großen Erfolg und auch das Comeback der Serie freut sich auch Quirin Schmidt, Executive Producer bei Sky. „Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel war schnell klar, dass wir die Geschichte von Ellie Stocker und Gedeon Winter unbedingt weitererzählen möchten“, so Schmidt. „Die zweite Staffel wird an die Vision und Kraft der ersten anknüpfen, aber auch entschieden anders sein. So erzählen wir einen ganz neuen Täter-Typus, der seinen krankhaften Trieben folgend zum Mörder wird und aus einem Milieu heraus agiert, in dem die Mächtigen überzeugt sind, die für sie geltenden Regeln selbst zu bestimmen. Unser Publikum darf sich erneut auf einen intensiven, bildgewaltigen Thriller freuen, der sie in die Mystik und dunklen Traditionen der Alpen entführt.“

Die neuen Folgen sind ab 21. Jänner 2022 in Doppelfolgen auf Sky One sowie als komplette Staffel auf dem Streamingdienst Sky X sowie über Sky Q zu sehen.