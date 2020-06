Manche Menschen sind super darin, sich mit Worten auszudrücken. Auf Partys haben sie kein Problem damit, neue Leute kennenzulernen und Konversationen mit anderen zu führen. Und das hängt oft mit dem Geburtsdatum zusammen.

Denn einige Sternzeichen sind besonders kommunikativ und möchten ständig neue Kontakte knüpfen. Dazu zählen vor allem diese drei:

Zwilling

Der Zwilling ist eine echte Plaudertasche. Zudem ist er immer auf der Suche nach neuen Menschen, um sich mit ihnen über Gott und die Welt auszutauschen. In größeren Gruppen hat er kein Problem damit, sich bemerkbar zu machen. Im Gegenteil, der Zwilling weiß ganz genau, wie er sich in Konversationen mit mehreren Menschen gut einbringen kann.

Waage

Auch dieses Sternzeichen ist sehr kommunikativ. Denn für ihre Freunde hat die Waage immer die richtigen Worte parat. Sie weiß einfach, wie sie ihr Umfeld am besten unterstützen kann und was ihre Freunde gerade benötigen, damit es ihnen besser geht. Bei einem Gespräch lässt sich die Waage meist Zeit und hört zu Beginn nur zu. Nach wenigen Minuten kann aber auch die Waage schnell mal in einen Monolog verfallen.

Schütze

Die Kommunikation ist für den Schützen ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Denn schüchtern ist er auf keinen Fall. Immer auf der Suche nach neuen Abenteuern, versucht der Schütze stets neue Kontakte zu knüpfen und auf spontanen Reisen neue Leute kennenzulernen. Aus diesem Grund ist die Freundes- und Bekannten-Liste des Schützen meist auch sehr lang.