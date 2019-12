Ein paar Freunde einladen, Alkohol einkaufen und die Musik mal so richtig lautstark aufdrehen. Eine Home-Party bedeutet zwar jede Menge Spaß, doch das Feiern kann auch ganz schnell aus dem Ruder laufen.

Diese Sternzeichen wissen, wie man ordentlich feiert und es mal so richtig krachen lässt. Denn sie sind wahre Meister darin, wilde Partys zu veranstalten und es dabei komplett eskalieren zu lassen.

Zwilling

Der Zwilling ist von Natur aus sehr gesellig und blüht erst so richtig auf, wenn er unter Menschen ist. Er liebt es, Kontakte zu knüpfen und lässt dabei auch keine Gelegenheit aus, neue Leute kennenzulernen. Durch die Neugier des Zwillings, weiß man nie, was auf seinen Partys so passieren wird. Wild und vor allem gut besucht sind sie jedoch jedes Mal.

Widder

Der Widder ist ein äußerst extrovertiertes Sternzeichen. Er hat kein Problem damit, fremde Menschen anzusprechen und mit anderen ins Gespräch zu kommen. Mit dem Widder wird es garantiert nie langweilig. Seine Spontanität beweist er auch mit seinen Partys, die oftmals überraschende Wendungen nehmen und schnell eskalieren.

Krebs

Der Krebs gilt als sehr fürsorglich und umsorgend. Er möchte stets, dass es seinen Mitmenschen gut geht und sie alles Nötige besitzen, um glücklich zu sein. Selbst, wenn der Krebs mal eine Feier veranstaltet, kümmert er sich liebevoll um seine Gäste. Zwar übernimmt er auf Partys meist nur die Rolle des stillen Beobachters, doch ab und zu stürzt er sich auch direkt ins Getümmel. Das anschließende Chaos ist vorprogrammiert.