Manchmal passiert es, dass man keine Gefühle mehr für seinen Partner hegt. Das ist der Moment, in dem man sich trennen muss. Leider gibt es jedoch Menschen, die besonders oft mit ihrem Gegenüber Schluss machen, weil sie sich einfach ständig entlieben.

Das liegt unter anderem an dem Sternzeichen. Wir haben zwei Sternzeichen gefunden, die sich am öftesten entlieben.

1. Wassermann

Der Wassermann liebt niemanden so sehr, wie sich selbst. Hin und wieder passiert es dennoch, dass er in einer Beziehung landet. Jedoch fällt ihm bereits nach kurzer Zeit auf, dass das Gegenüber doch nicht so toll ist, wie er anfangs dachte. So schnell, wie sich der Wassermann in eine neue Beziehung stürzt, so schnell entliebt er sich auch wieder. Das liegt in der Natur des Wassermanns, denn anders würde er es auch gar nicht wollen.

2. Zwilling

Der Zwilling verliebt sich ständig in jemand neues. Das Problem ist, dass er seine Aufmerksamkeit nicht lange nur einer Person schenken kann. Auch, wenn er sich tief drinnen eigentlich nach einer Beziehung sehnt, schafft er es nicht, treu zu sein. Meist kommt es noch nicht einmal zu einer Beziehung. Denn die anfänglichen Gefühle, die beim Zwilling stets stark sind, schwächen nach sehr kurzer Zeit wieder ab.