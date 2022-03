Wir haben die neue Staffel von Élite schon sehnsüchtig erwartet. Jetzt das Warten endlich ein Ende! Denn am 8. April geht das Drama in der Privatschule Las Encinas auf Netflix weiter. Yes! Und um uns kurz vorm Start der neuen Staffel nochmal extra auf die Folter zu spannen, hat Netflix nun einen ersten Trailer veröffentlicht.

So viel können wir verraten: Der neue Trailer verspricht so einiges! Wer von euch ist auch schon so gespannt auf das nächste Opfer der neuen Staffel?

Erster Trailer von Élite ist da

Der Countdown läuft! Nur noch knapp eine Woche bis zur Premiere von Staffel fünf. Und endlich belohnt Netflix unsere Geduld mit dem ersten Trailer. Wer von euch geglaubt hat, die nächste Staffel wird langweilig, den müssen wir an dieser Stelle eines Besseren belehren. Der Trailer verspricht nämlich großes: Partys, Liebeschaos und sehr viel Drama in tollen Outfits! Die Erwartungen sind also dementsprechend hoch.

Élite: Das erwartet euch in Staffel 5

Wie es aussieht, kehrt bei den Schülern und Schülerinnen von Las Encinas einfach nie Ruhe ein. Finden wir das schlimm? Nein! Als „Élite“-Fans bekommen wir von Drama nämlich einfach nie genug, stimmt’s? Umso besser also, dass die neue Staffel noch viel düsterer und chaotischer werden soll! Zur Erinnerung: Die letzte Staffel endete damit, dass Guzmán Amando mit einer Leuchtpistole erschießt, nachdem der Ari angegriffen hatte, und die Leiche gemeinsam mit Rebeka und Samu im Fluss versenkt.

Die Fortsetzung setzt an Abend von Phillipes verhängnisvoller Silvesterparty an. Eine der großen Fragen der fünften Staffel dürfte also sein, ob Guzmán, Samu und Rebeka mit ihrem Verbrechen tatsächlich davonkommen werden. Das Geheimnis, wer Armando getötet hat, treibt dem Trailer nach zunehmend einen Keil zwischen Ari und Samu. Und zwischen Mencia und Rebeka scheint es auch nicht besonders gut zu laufen. Außerdem dürfen wir gespannt sein, wie es mit dem Prinzen und Cayetana weitergeht. Phillipe hingegen ist auf Kriegsfuß mit seinem Vater und rebelliert gegen ihn, was das Zeug hält. Für Drama ist auf jeden Fall gesorgt!

Neue Staffel = neue Charaktere

Eine neue Staffel kommt natürlich nie ohne Einführung neuer Charaktere aus. In Staffel fünf kommen Isadora als Erbin eines Nightlife-Businessimperiums und Ivan, der Sohn eines weltbekannten Fußballstars, hinzu. Die beiden sorgen für noch größere Verwirrung und Chaos unter den Charakteren, vor allem aber bei Phillipe. Wir dürfen also gespannt sein!

#Elite has been renewed for a fifth season and two new actors have joined the cast:



Argentinian actress Valentina Zenere and Brazilian actor André Lamoglia https://t.co/7TkXVG248E pic.twitter.com/va9XEkCKHp — Queue (@netflixqueue) February 25, 2021

