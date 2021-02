Der Film aus den 90ern über die unglaubliche und unerwartete Lebensreise eines Mannes, hat auch heute von seinem Charme und seiner Faszination nichts eingebüßt. Das liegt vor allem an der herzerwärmenden Geschichte mit wunderbaren Botschaften über Liebe und Ausdauer. Und eins ist klar: Wir können viel lernen, wenn wir die Welt durch die Augen von Forrest Gump sehen.

Meine Mama hat immer gesagt… Wie wohl alle tollen Männer wurde Forrest Gump von einer sehr weisen Mutter großgezogen 😉

1. “Dumm ist der, der Dummes tut.”

Einer seiner Grundsätze den ihm seine Mama mit auf den Weg gibt. Wir finden auch: Intelligenz ist nicht alles. Forrest ist ein geistig schlichter, wunderschöner Charakter, der aber in vielem so viel weiser ist als wir alle miteinander. Er hat einen großen Einfluss auf die Welt sowohl im Film als auch im wahren Leben. Denn viel wichtiger als Intelligenz sind doch unsere Taten und was wir daraus machen.

2. “Ich bin kein kluger Mann … aber ich weiß, was Liebe ist.”

In dieser Szene fragt Forrest, seine große Liebe Jenny, warum sie ihn nicht liebe. Sie weiß darauf keine Antwort, bekennt sich später aber zu ihm. Warum hängen wir so oft an unbedeutenden Äußerlichkeiten fest? Viel wichtiger ist doch, ob jemand ein gutes Herz hat. Liebe kennt keine Grenzen.

3. “Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt.”

Dieser Spruch wird vor allem bei den Mums unter euch für großes Kopfnicken sorgen. Wir wissen nun mal nicht, was das Leben für uns bereithält. Also sollten wir es so nehmen wie es ist und das Beste daraus machen. Forrest muss viele Schicksalsschläge einstecken und trotzdem macht er weiter und wächst dabei über sich hinaus. “Lauf Forrest, lauf!”

4. “Wunder passieren an jedem Tag. Es gibt Leute, die glauben nicht daran, aber es ist so.”

Forrest hat vielleicht nicht den höchsten IQ unter der Sonne, aber er schafft es, viel mehr zu erreichen, als die meisten Menschen je zu träumen wagen würden. So lässt er auch seine Beinstützen hinter sich und wird zum Profisportler. Also hört nie auf zu träumen. Wir können alles schaffen, was wir schaffen wollen.

5. “Man muss die Vergangenheit hinter sich lassen, bevor man weitermacht.”

Das gilt auch für die Liebe. Forrest liebt seine Jenny über alles und genau deswegen will er sie nicht festhalten, sondern lässt sie gehen. Denn jemanden wirklich zu lieben bedeutet, ihn gehen zu lassen.