Es sind gerade mal drei Tage im australischen Dschungel vergangen und bereits zwei Mal sind die Worte „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ gefallen. Einmal bei einer Prüfung und einmal, damit jemand das Dschungelcamp verlassen kann.

Was sonst noch in der unverschämt kurzen Folge am Sonntag passiert ist, verraten wir euch hier.

Dschungelcamp in Tiktok-Länge

Jetzt mal ehrlich: das Dschungelcamp zählt definitiv zu den Highlights des noch sehr jungen Jahres. Umso bitterer, dass wir uns gestern mit einer gerade mal 45-minütigen Sendung zufrieden geben mussten, weil RTL scheinbar wichtigere Dinge im Programm hat, wie die NFL … aber gut. Auch wenn der Dschungel in Tiktok-Länge gut für unseren Schlafrhythmus ist, ist die ultra-kurze Sendezeit schlecht für unser Verlangen nach Stargossip. Aber keine Sorge, ab heute wird wieder alles normal – inklusive Schlafmangel, versteht sich!

„Versuch, ein bisschen weniger zu schreien“

Um keine Zeit zu verlieren, geht’s direkt zur zweiten Dschungelprüfung, zu der Influencer Twenty4tim und Reality-Sternchen Leyla antreten müssen. Womit sich beide qualifiziert haben, fragt ihr euch? Diese Antwort ist einfach Tim hat bereits in Prüfung Nr. 1 die Weichen für alle künftigen Ekel-Challenges gestellt, nachdem er so laut geschrien und gefiept hat, dass wir das Volumen unseres TVs mal wieder runterdrehen mussten. Und Leyla ist bereits in Panik verfallen, als ihr im Camp eine Ameise durchs Shirt gekrabbelt ist.

Während Tim den Eindruck macht, dass er gar nicht sooo ungern zu den Prüfungen antritt, weil Sendezeit, können wir uns bei Leyla sicher sein, dass sie am liebsten überall anders sein möchte. Aber es hilft ja alles nichts und die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin muss da jetzt durch. Kurz davor erhält sie noch einen ihren Umständen entsprechend wertvollen Rat von Mitcamperin Kim: „Versuch, ein bisschen weniger zu schreien …“. Ob Leyla den Tipp umgesetzt hat? Sagen wir es gemeinsam: Natürlich nicht.

Alleine der Weg zur Prüfung gestaltet sich für Leyla als große Herausforderungen, denn wir hören Schimpftiraden über Insekten (die sie liebevoll als „Fo**en“ bezeichnet), den Pfad durch den Dschungel (von Leyla auch als „Bumsweg“ beschrieben) und die große Sorge, dass Leyla an Malaria erkranken könnte, noch bevor sie sich der Ekel-Challenge des Tages stellen muss.

Leyla will nicht nochmal in die Prüfung müssen



Auch Leyla qualifiziert sich schon auf dem Weg zur Prüfung für die nächste #IBES pic.twitter.com/IZlUUg5Xyq — Dschungel Trash 🐍 (@myunicornisevil) January 21, 2024

Auf Tim und Leyla wartet jedenfalls eine Spa-Behandlung, im Dschungelcamp-Style. Statt wohltuenden Gesichtsmasken bekommen sie Insekten und stinkende Flüssigkeiten und statt Massagen gibt es eine Ladung anderer Tierchen. Doch es kommt erst gar nicht dazu, dass die zwei auserwählten Camper:innen das special Treatment ausprobieren können. Denn Leyla schreit nach gefühlt drei Sekunden den Satz aller Sätze und beendet die Prüfung damit bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Das Ergebnis: null Sterne und viele Tränen. Ob Leyla weiß, dass sie sich damit insgeheim selbst dafür nominiert hat, in sämtliche Prüfungen der Woche gewählt zu werden? Heute Montag muss sie jedenfalls wieder ran!

Der RTL-Chef zu Leyla, weil sie an die kurze Sendezeit gedacht hat. #IBES pic.twitter.com/yNN2c8TZhl — Lord Orange (@realorangelord) January 21, 2024

An-Y-a hatte einen Sextraum

Doch des einen Leid ist des anderen Freud: Eine kürzere Prüfung bedeutet nämlich mehr Camp-Gossip. Und für den sorgt diesmal Model An-Y-a (mit Betonung auf das Y!). Sie vertraut Kim an, dass sie letzte Nacht einen Sextraum mit einem anderen Camp-Bewohner hatte. Wer könnte es nur sein, fragen wir uns? Die Antwort liefert Anya aber gleich mit: Heiß her ging es mit Fußballstar David – zumindest in ihrer Fantasie.

Während Kim versucht, Anya klar zu machen, dass ihre Chancen bei dem Ex-Nationalspieler recht gering sind – immerhin hat er Frau und Kind – will das Model nichts davon hören. WENN sich die Chance ergeben WÜRDE, dann würde sie NICHTS daran hindern. Alles klar …

Cora Schumacher verlässt das Camp

Während wir gerade noch dabei sind, Anyas Traum zu verarbeiten, kommt direkt die nächste Schocknachricht. Kurz vor dem Ende der Sendung verkünden Sonja und Jan, dass Cora Schumacher das Camp verlassen hat. Ja, die Cora, die in Sendung eins offenbar hat, in Oliver Pocher verliebt zu sein. Die Cora, die als geheime Dschungel-Favoritin galt. Und die Cora, von der man sich noch SEHR viel mehr Gossip erwartet hat.

CORA HAT DAS CAMP VERLASSEN 😭SIE HATTE FAVE POTENTIAL 🥲 #IBES pic.twitter.com/ZZrd3KJpKA — Maxine (@Maxine_Julie) January 21, 2024

Warum die ehemalige Rennfahrerin die Sendung verlassen hat, ist noch unklar. Das erfahren wir hoffentlich in der heutigen Sendung. Laut Medienberichten soll die 47-Jährige an den Folgen eines Bandscheibenvorfalls leiden, weshalb sie auch bereits für Prüfungen gesperrt war.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es ab 19.01.2023 jeden Abend auf RTL zu sehen. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.