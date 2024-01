Tag zwei im Dschungelcamp und nachdem der Einstieg unter dem Motto Gossip stand, brechen heute alle Dämme. Es fließen jede Menge Tränen.

Die Gründe für die emotionalen Ausbrüche sind aber nicht immer nachvollziehbar.

Viele Tränen im Dschungelcamp

Wir geben zu: Tränen im Dschungelcamp sind eigentlich nichts Neues oder sonderlich Außergewöhnliches. Das zeigt sich auch in diesem Jahr. Heinz vermisst schließlich nach einem gechillten zweiten Tag im Camp seine Familie, Tim will in der Öffentlichkeit über all den Hass sprechen, den er online bekommt und Cora kommen die Tränen, als sie über ihre Beziehung zu Ralf Schumacher und den abgebrochenen Kontakt zu ihrem gemeinsamen Sohn spricht. Alles Themen, auf die wir im Dschungelcamp ja eigentlich schon gewartet haben.

Dass man allerdings weint, weil man NICHT in die Prüfung gewählt wird, ist uns neu! Aber wie wir im Laufe von Tag zwei merken: Anya ist immer für eine Überraschung gut. Nachdem Jan und Sonya sie nicht aufrufen, fließen erst einmal die Tränen. „Es hat mich getroffen, dass ich nicht in die Prüfung durfte. Bin ich uninteressant für die Zuschauer? Bin ich denen zu langweilig?“, fragt sie sich im Dschungeltelefon.

Ich dachte erst, es wäre lustig AnYa in jeder Prüfung zu sehen aber es ist viel lustiger, dass sie jetzt jeden Abend hofft in die Prüfung gewählt zu werden und dann enttäuscht ist. #IBES — NIÑA COLADA. (@batikordie) January 20, 2024

Ja ne… ist klar. Leyla tröstet sie letztlich und betont: „Du kannst auch die Kohle gewinnen, weil du bist wie du bist, ohne dass du Scheiße fressen musst! Die Leute lieben uns einfach, deshalb sollen wir nicht in die Prüfung.“ Einen Rat, den Anya wohl ernst nimmt und ihre authentische Seite mehr rauskehrt. Als Tim etwa vom Hass im Netz spricht und der Tatsache, dass er mittlerweile nur mehr mit Security das Haus verlässt und sogar seine Mutter angefeindet wird, öffnet sich auch die GNTM-Kandidatin mit ihren Erfahrungen. „Mein Hund wurde auch mal als hässlich bezeichnet, das hat mich so getroffen“, erklärt sie im Dschungeltelefon. Nein das ist kein Witz; diese Seite will Anya jetzt wohl von sich zeigen!

Tim spricht von Hass und Hetze gegenüber Homosexuellen und wie das seine Familie beeinflusst.



Anya: „Ja jemand hat mal meinen Hund hässlich genannt, ich verstehe voll was er meint.“#IBES #IBES2024 pic.twitter.com/MhCtIQhCvx — Snow Kuri ❄️🤍 @FrankenMEXX (@KuriCaetCosplay) January 20, 2024

Streit zwischen Mike und Kim

Zum Glück sind irgendwann aber auch alle Tränen getrocknet und wir können uns wieder den wichtigen Dingen widmen: Gossip. Zwischen Kim und Mike brodelt es nämlich noch und das Reality-Sternchen wirft Mike vor, eine Maske zu tragen. Den anderen sei er zwar sympathisch, doch Kim wird nicht müde zu betonen, dass vieles dahinter fake ist. „Wenn er wieder seinen TV-Mike rausholt, muss ich bei jedem Satz kotzen. Bei ihm ist alles manipulativ. Im TV kommt der immer super nett rüber“, so Kim. Später spricht Mike sie auch auf all die Seitenhiebe an; es kommt zum kurzen Streit aber wir alle merken: richtig ausgesprochen haben sich die beiden nicht. Also wir warten ja nur mehr darauf, bis es zwischen den beiden so richtig kracht!

Davor muss Kim mit Tim allerdings noch in die Dschungelprüfung „Quarterschreck“. Bei der Kombi aus Ekelessen, Sport und Tieren in Gesicht und Hose geben die beiden wirklich alles und holen fünf Sterne. Tims Kreischen dürfte dem Publikum gefallen haben; gemeinsam mit Leyla muss er auch heute wieder in die Prüfung!

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es ab 19.01.2023 jeden Abend auf RTL zu sehen. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.