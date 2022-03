Die wärmeren Monate stehen vor der Tür und wir können es kaum erwarten, die neuesten Trends der diesjährigen Spring/Summer Kollektion von de Bijenkorf an unserem eigenen Körper zu tragen. Denn florale Prints, helle Farben, washed-out Looks oder Spitze und Tüll heizen unsere Vorfreude an. Hier erfährst du, welche modischen Highlights diese Saison bereithält! Ergattere hier einen exklusiven Einblick in die Spring/Summer Kollektion von de Bijenkorf!

Flora & Fauna

Was passt besser zum Frühling als florale Prints und fröhliche, lebendige Farben? Richtig, nichts! Genau deshalb sehen wir dieses Jahr Prints und Drucke auf dem Laufsteg von de Bijenkorf, bei denen sich die Farben und Strukturen der Pflanzenwelt widerspiegeln. Aber nicht nur die Farbwelt und Muster sind inspiriert von einem Rückzug in die Gartenoase; auch die Schnitte, denn diese sind bequem, praktisch, und luftig – perfekt für die Outdoor-Saison! So freuen wir uns schon auf Key Pieces wie weite Bootcut-Hosen, slip-on Sandalen oder auch luftige Prairie-Dresses, bei denen das Frivole mit dem Praktischen vereint wird.

Bild: de Bijenkorf

Modische Collagen

Spätestens, seit wir verspielte Röcke mit chunky Boots oder wilde Muster-Mixe tragen, wissen wir, dass in der Mode fast alles erlaubt ist. Auch 2022 ist beim Styling Kreativität gefragt und mit Patchwork- und Collage-Techniken verleihen wir den Outfits mehr Charakter und Bedeutung. Dabei darfst du ruhig mutig sein, denn in Sachen Mode ignorieren wir jede Norm: Ob eine lässige Kombi aus zu engen und zu weiten Teilen oder verwaschene und halbtransparente Pieces – alles ist erlaubt. Besonders in sind nostalgische Funktionsstoffe wie Nylon, Jersey und Mesh, sommerlicher Strick, Fragmente der 80er und 90er Jahre sowie Pastelltöne, die für eine leichte, verspielte und gleichzeitig erwachsene Atmosphäre sorgen.

Video: de Bijenkorf

Sonntagskleidung neu gedacht

We love Vintage-Looks! Deshalb schlägt unser Herz höher, weil stilvolle Outfits, die an Sonntage aus der Vergangenheit in ländlicher Atmosphäre erinnern, dieses Jahr absolut en vogue sind. Um so einen Look zu kreieren, setzen wir auf charmante, idyllische Prints wie Paisley- oder Blumendessins, natürliche Materialien wie Leinen, Baumwolle oder feine Wolle sowie Details aus Spitze, Tüll oder Rüschen. Am besten gelingt das Styling, wenn du auf Layering setzt und einen mehrschichtigen Look schaffst. Und wie auch früher tragen wir für unsere Sonntagsgarderobe unsere besten Teile: Plisee-Röcke, Blazer, Ballerina Loafer oder auch Haartücher sind dabei absolute Must-Haves! Die Teile kannst du gleich online bei de Bijenkorf shoppen!

Bild: de Bijenkorf

It’s a kind of magic!

Unser Blick in die Kristallkugel sagt uns: 2022 tragen wir mystische Looks, die uns ein wenig an Übernatürliches, Spirituelles und Übersinnliches erinnern. Du kannst dir darunter nichts vorstellen? Gemeint sind Details und Accessoires wie Amulette, Turbane oder auch Edelsteine, die unserem Outfit einen interessanten Look verleihen, sowie Prints, die an die Galaxie oder religiöse Rituale erinnern. Lebendig werden diese vor allem durch Asymmetrien, Transparenz, Falten, Plissees, gezeichnete Elemente und einen Schnitt, der besonders körperbetont ist und die menschliche Shilouette unterstreicht. Dabei bewegen wir uns in einer Farbwelt, die an Rauch oder Feuer erinnert. Von Tunika-Tops und Maxi-Kleidern über elastische Stoffhosen bis hin zu Sandalen und Beutel-Taschen ist alles möglich – vor allem aber in geknüpfter oder geknoteter Form und mit Textilien mit Glanz und Stretch-Elementen!