Der schaurigste Tag im Jahr ist ohne Zweifel: Halloween! 🎃 Die einen lieben es, die anderen hassen es aber eines ist gewiss: Kein anderer Tag eignet sich so perfekt für lustige Pranks und gruselige Streiche. Auch Fanta hat sich in diesem Jahr auf die Lauer gelegt und den Passanten im Votivpark einen fürchterlich guten Schrecken eingejagt. Aber seht selbst!

Halloween steht vor der Tür und wie immer gilt: Wer am Ende des Tages am meisten Süßigkeiten in seiner Tasche sein eigen nennen kann, ist der absolute Trick-or-Treat-Profi. Doch im Jahr 2020 gestaltet sich das Süßigkeitensammeln nicht immer supereasy. Social Distancing und Corona machen es den schrecklich-schaurig Verkleideten etwas schwerer an die heißbegehrten Süßigkeiten zu gelangen.





Fotos: Martin Steiger

Aber kein Grund traurig zu sein: Fanta zeigt uns, wie Erschrecken in Zeiten wie diesen richtig geht und dass man keinesfalls auf ein gruseliges Halloween und leckere Sweets verzichten muss. Bei ihrem Prank wurde auf jeden Fall eine ganze Horde Babyelefanten eingeplant. Und keine Sorge: Als Entschädigung für den kleinen Schreck wurden die Passanten anschließend mit einer Dose fruchtig-erfrischendem Fanta Orange belohnt – natürlich in der Halloween Limited Editon. Doch überzeugt euch am besten einfach selbst davon. 😉