Gestern (29. Oktober) hat Österreich eine Reisewarnung für ganz Tschechien ausgesprochen. Außerdem gilt dies auch für Teile Belgiens und Großbritanniens.

Damit gilt ab Samstag, 31. Oktober eine Reisewarnung für insgesamt 36 Staaten weltweit.

Reisewarnung für ganz Tschechien und Teile Belgiens und Englands

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen hat Österreich am Donnerstag (29. Oktober) eine Reisewarnung für ganz Tschechien sowie partielle Warnungen für Regionen in Belgien und Großbritannien ausgesprochen. Diese neuen Bestimmungen treten bereits ab Samstag (31. Oktober) in Kraft.

Demnach wird die bestehende partielle Reisewarnung für die Region Prag auf ganz Tschechien ausgeweitet. Zudem wurden für die belgischen Regionen Brüssel und Wallonien und die britischen Regionen North East, East Midlands und Yorkshire and The Humber partielle Reisewarnungen ausgesprochen.

Negativer Corona-Test bei Rückreise nach Österreich

Alle Reisenden, die sich derzeit in den Ländern mit Reisewarnung aufhalten, müssen einen negativen Corona-Test bei der Einreise nach Österreich aufweisen. Sollte keiner Vorhanden sein, gilt es eine zweiwöchige Quarantäne einzuhalten, so das Gesundheitsministerium. Die Einreise in diese Länder ist natürlich möglich, allerdings wird vonseiten der Regierung von nicht notwendigen Reisen abgeraten.

Mit der neuen Bestimmung ab 31. Oktober gilt eine Reisewarnung für folgende Länder: Ägypten, Albanien, Andorra, Argentinien, Bahrain, Bangladesch, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Chile, Costa Rica, Ecuador, Indien, Indonesien, Iran, Israel, Kosovo, Kuwait, Malediven, Mexiko, Montenegro, Nigeria, Nordmazedonien, Pakistan, Peru, Philippinen, Republik Moldau, Rumänien, Russland, Senegal, Serbien, Südafrika, Tschechien, Türkei, Ukraine, USA und Weißrussland (Belarus).