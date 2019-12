Wer dieses Video sieht, der kommt garantiert in Weihnachtsstimmung. In einer New Yorker U-Bahnstation stimmten nämlich plötzlich alle Passanten den Klassiker “All I Want For Christmas Is You” von Mariah Carey an.

Der Clip davon geht nun im Netz viral.

“All I Want For Christmas”: New Yorker singen in der U-Bahn

“It’s the most wonderful time of the year”, genau das dachten sich wohl auch diese New Yorker, als sie gemeinsam in einer U-Bahnstation den Weihnachtsklassiker schlechthin sangen. Im Madison Square Garden stimmten unzählige Fahrgäste den Hit von Mariah Carey an. Viel filmten den Gänsehaut-Moment. Die Videos davon werden im Netz nun tausendfach geteilt. Unzählige User feiern die Aktion und sind absolut begeistert von der großartigen Stimmung in der U-Bahnstation.

U-Bahn in New York singt Weihnachtshit

Seit Jahren begleitet uns der Hit von Mariah Carey durch die Weihnachtszeit. So auch die New Yorker. Und die scheinen den Song so sehr zu lieben, dass ihn nun eine gesamte U-Bahnstation gemeinsam sang. Unzählige Fahrgäste auf den Plattformen der New Yorker Station im Madison Square Garden tanzten und feierten zu dem Weihnachtssong. In sämtlichen sozialen Netzwerken werden nun Videos davon geteilt. Wer das sieht, kommt garantiert in Weihnachtsstimmung. Und auch wir würden am liebsten gleich mitsingen.