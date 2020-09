Seltene rosa Delfine kehren nach Hongkong zurück. Denn wegen der Corona-Krise gibt es in den Gewässern rund um die Region derzeit weniger Schiffsverkehr als sonst.

Immer häufiger werden die rosafarbenen Säugetiere nun dort gesichtet.

Rosa Delfine kehren wegen Corona-Krise nach Hongkong zurück

Während vor Hongkong normalerweise unzählige Containerschiffe und Fähren zu sehen sind, herrscht dort wegen der Corona-Krise derzeit reduzierte Schiffsverkehr. Stattdessen sind dort plötzlich wieder seltene Delfine zu sehen. Weil es weniger Lärmbelästigung gibt als sonst, trauen sich die rosafarbenen Säugetiere wieder in die Gewässer.

Corona-Krise bringt chinesischen weißen Delfin zurück

Die rosa Delfine, die auch als chinesischer weißer Delfin bekannt sind, kommen langsam nach Hongkong zurück. Wegen des reduzierten Schiffsverkehrs vor der chinesischen Sonderverwaltungszone hat sich die Lärmbelästigung und dadurch der Lebensraum der Tiere verbessert. Das berichten Forscher aus Hongkong.

Die Säugetiere sehen rosa aus, weil ihre Blutgefäße durch ihre Haut sichtbar sind. Eigentlich sind die Delfine westlich von Hongkong, im Pearl River beheimatet und kommen auch in anderen asiatischen Gewässern vor. Nahe an der Küste sieht man sie allerdings nur selten. Doch in den vergangenen Monaten stiegen die Sichtungen offenbar um 30 Prozent, so Medienberichte aus Hongkong. Das ermöglicht Wissenschafter nun, die Tiere genauer zu beobachten und ihr Verhalten zu untersuchen.