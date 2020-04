Vertrauen und Treue sind der Grundstein einer Beziehung. Doch vor allem mit der Treue haben so einige ihre Probleme. Viel zu viele können Versuchungen nicht widerstehen und setzen ihre Partnerschaft dadurch aufs Spiel. Doch es gibt auch treue Seelen, die zu ihrem Partner stehen und für die Fremdgehen ein absolutes Tabu ist.

Diese drei Sternzeichen-Männer nehmen es mit der Treue wirklich ernst.

Stier

Der Stier zählt zu den loyalsten Sternzeichen. Er nimmt seine Beziehungen absolut ernst und würde alles für seine Liebste tun. Selbst in Fernbeziehungen kann man ihm absolut Vertrauen. Hinzu kommt, dass der Stier einen ziemlich ausgeprägten Beschützerinstinkt hat. Fremdgehen kommt für ihn absolut nicht infrage.

Widder

Auch der Widder-Mann ist eine treue Seele. Er braucht Sicherheit im Leben und die will er auch seiner Partnerin geben. Treue und Vertrauen sind im selbst extrem wichtig und etwas, dass er in einer Beziehung voraussetzt. Was er sich von seinem Partner wünscht, gilt auch für ihn selbst. Auf den Widder kann man sich verlassen.

Steinbock

Treue ist für den Steinbock-Mann sehr wichtig. Er zeichnet sich vor allem durch seine Loyalität aus. Der Steinbock braucht Ordnung und einen genauen Plan in seinem Leben – und das gilt auch für seine Beziehung. Ein Seitensprung würde ihn total aus der Bahn werfen. Mit Untreue kommt er absolut nicht klar, deshalb würde er auch niemals selbst betrügen. Wenn er jemanden wirklich liebt, ist er total treu.