Frisuren, Schnitte und gewisse Farben können viel bewirken. Wer gerne ein paar Fältchen und Alterserscheinungen verstecken möchte, sollte deshalb auf freche Frisuren und helle Farbtöne setzten.

Diese vier Frisuren lassen dich jünger aussehen:

1. Pony

Ein Pony ist der perfekte Weg, um sich etwas jünger zu schummeln, als man eigentlich ist. Denn diese Frisur schmeichelt so ziemlich jedem Gesicht und versteckt auch Fältchen auf der Stirn. Je wilder und lockerer der Pony, umso jünger sieht man aus. Das weiß auch Model Heidi Klum. Die 47-Jährige schwört auf diesen Look und eines müssen wir sagen: Es sieht wirklich super aus. Außerdem gibt es hier wirklich viele verschiedene Variationen: Egal ob ein schiefer, ein fransiger oder ein gerader Pony – Diese verpasst uns einen frechen, frischen Style!

2. Stufenschnitt

Auch ein klassischer Stufenschnitt lässt jeden etwas jünger aussehen. Denn er macht alles etwas lockerer und lenkt den Blick auf die Haare. Das ist ein toller Weg, um jünger auszusehen. Das beweist auch Jennifer Aniston mit ihren Haaren immer wieder. Denn die 52-Jährige liebt den Look bereits seit mehreren Jahren. Der Style hat allerdings nur bei langen Haaren den gewünschten Effekt. Bei einer Kurzhaarfrisur sollte man stattdessen eher auf klare und gerade Schnitte setzen, um jünger zu wirken.

3. Locken

Wer sich aber nicht gleich zum Friseur bewegen möchte, um jünger auszusehen, kann auch mit ein paar kleinen Tricks den gewünschten Effekt erzielen. Ein ganz einfacher Trick sind Locken. Denn die wirken frech und peppen jeden Look auf. Auch Taylor Swift schwört auf diesen Style!

4. Hellere Töne

Das Zauberwort für einen jüngeren Look: Auflockern. Das bewirkt man auch mit ein bisschen Farbe. Vor allem hellere Töne haben hier die gewünschte Wirkung. Farbtechniken wie Ombré oder Balayage lassen einen jünger aussehen. Sogar Kim Kardashian, die normalerweise immer mit ihrer dunklen Mähne glänzt, setzt gerne auf diesen Look. Denn die Milliardärin weiß genau, was diese Farbe bewirkt. Sie lässt einen jünger aussehen.

Und selbst, wenn wir Fältchen im Gesicht und ein, zwei graue Haare haben, ist das in Wahrheit doch auch völlig egal! #ownitgirl!