In der Nacht auf Mittwoch kehrten die Golden Globes wieder nach Hollywood zurück. Nachdem die Elite aus Film und TV letztes Jahr auf Glanz und Glamour verzichten musste, gehen die Stars bei den diesjährigen Awards aufs Ganze. Wir haben die schönsten Looks des Abends für euch zusammengefasst!

Einige Promis haben sich mit ihrem Outfit bei den 80. Golden Globes definitiv selbst übertroffen.

Lily James

Extra Volumen, bitte! Das dürfte wohl das Motto von Lily James für den Abend gewesen sein. Die „Pam & Tommy“-Darstellerin präsentiert sich auf dem roten Teppich (der übrigens unschwer zu erkennen gestern grau war) in einer extra pompösen Robe mit XXL-Schleppe von Versace. Dazu trägt sie einen klassischen Bob in Schulterlänge – einfach stilvoll!

Bild: Jon Kopaloff/Getty Images

Salma Hayek

Salma Hayek strahlte mit ihrem Dress um die Wette – und zwar literally. Denn die Schauspielerin sorgte für einen der funkelsten Auftritte bei den Golden Globes: Für die Fotografen posiert die 56-Jährige in einem halb transparenten, mit Glitzersteinen besetzten Kleid des Luxuslabels Gucci.

Bild: Jon Kopaloff/Getty Images

Jenna Ortega

Jenna Ortega ging bei den diesjährigen Golden Globes zwar leider leer aus, dafür begeistert die „Wednesday“-Schauspielerin mit ihrem Look. Die Netflix-Queen entschied sich für ein luftig, verspieltes Kleid von Gucci, dazu trägt sie eine äußerst elegante Variante des Bobs mit Curtain Bangs! Der Frisurentrend für den Frühling 2023 ist damit wohl auch besiegelt.

Bild: Amy Sussman/Getty Images

Billy Porter

Es ist keine große Überraschung: Billy Porter weiß einfach, wie man einen glamourösen Auftritt hinlegt. Er zeigte sich bei der Awardshow in einem Fuchsia-farbigen Smoking-Kleid von Christian Siriano.

Bild: Amy Sussman/Getty Images

Kaley Cuoco

Kaley Cuoco hat bei den Golden Globes in Beverly Hills einen äußerst bezaubernden Auftritt hingelegt. Sie präsentierte ihren Babybauch in einem weiten, lavendelfarbenen Spaghettiträger von Vera Wang. Die Schauspielerin war für „The Flight Attendant“ nominiert – ging aber leider ohne Award nachhause.

Bild: Amy Sussman/Getty Images

Hilary Swank

Und wenn wir schon bei wunderschöner Umstandsmode sind: Auch Hilary Swank präsentierte gestern Abend ihren Babybauch – und das erstmals auf dem Red-Carpet. Die Schauspielerin strahlt bis über beide Ohren in einem dunkelgrünen Dress von Prada.

Bild: Amy Sussman/Getty Images

Tyler James Williams

Nadelstreifenanzug meets 90s Batik: Das Outfit von Schauspieler Tyler James Williams, der für seine Rolle in der TV-Serie „Abbott Elementary“ seinen ersten Golden Globe bekam, kann sich definitiv sehen lassen. Mit seinem Zweiteiler von Amiri zählte der 30-Jährige zu den bestgekleidesten Männern des Abends. We like!