Fans von Jack und Rose dürfen sich freuen: Der Kultfilm „Titanic“ kommt zum 25-jährigen Jubiläum zurück in die Kinos, und das sogar in einer überarbeiteten 4K-Version.

So scharf habt ihr das als unsinkbar geltende Schiff noch nie untergehen sehen!

„Titanic“ feiert 25-jähriges Jubiläum

James Cameron ist der erfolgreichste Filmemacher aller Zeiten. Und er hat es einfach: das Gespür für echte Blockbuster. Derzeit feiert der Kanadier mit seinem Science-Fiction-Abenteuer „Avatar: The Way of Water“ einen gigantischen Kinoerfolg. Es ist die Fortsetzung des kommerziell erfolgreichsten Films der Kinogeschichte, „Avatar – Aufbruch nach Pandora“. Doch noch bevor der Film aus dem Jahr 2009 alle Rekorde brach, thronte ein anderer Film des Regisseurs lange Zeit an der Spitze der Bestenliste. Die Rede ist natürlich von seinem Meisterwerk „Titanic“, aus dem Jahr 1997.

Er gilt als DER Liebesfilm schlechthin: Das herzzerreißende Drama „Titanic“ rund um eine Liebesgeschichte und das gleichnamige Schiff lässt auch noch heute Fans in der ganzen Welt mitfiebern. Der Film ist nicht nur ein visuelles Meisterwerk, er gewann gleich elf Oscars und hatte allein in den USA über 130 Millionen Kinobesucher:innen – zumindest bis jetzt! Und jetzt kommen für echte „Titanic“-Fanatiker die wohl bestens Nachrichten des Jahres ….

James Camerons Meisterwerk kommt zurück in die Kinos

Der erfolgreiche Liebesfilm feiert sein Comeback auf der großen Leinwand. Pünktlich zum 25. Geburtstag des Filmklassikers wird das als unsinkbar geltende Schiff noch einmal in den Untiefen des Nordatlantiks verschwinden. Denn ab 9. Februar flimmert die Liebesgeschichte von Jack (Leonardo DiCaprio) und Rose (Kate Winslet) wieder über die Leinwände der heimischen Kinos. Aber nicht nur das: Der Blockbuster wird erstmals in einer 4K-Version zu sehen sein! Und auch ein neuer Trailer sowie ein neues Poster wurde jetzt veröffentlicht.

Fest steht: So scharf haben wir das Meisterwerk noch nie gesehen – und das Mitfiebern, obwohl wir das tragische Ende bereits kennen, wird im Kino nochmal etwas dramatischer. Außerdem können wir uns die ikonische Tür-Szene, um die sich seit Veröffentlichung des Films viele Spekulationen reißen, nochmal ganz genau und auf XXL-Leinwand ansehen. Wenn das nicht nach einem grandiosen Plan für den Valentinstag klingt! 😉