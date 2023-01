Kaum jemand kommt auf Instagram & Co gerade an diesem Fashion-Trend vorbei. Die Rede ist von Cushion Bags! Die coolen Taschen in Polster-Optik sind DAS IT-Piece des neuen Jahres. Ob als Sporttasche, Shopper, Mini oder Crossbody Bag – die gesteppten Accessoires sind gerade sowas von IN und mit so ziemlich jedem Style gut zu kombinieren.

Wir zeigen euch unsere Favorites und verraten euch, wie man die IT-Pieces der Saison richtig stylt.

Cushion Bags sind das Trend-Accessoire des Jahres

Was?! Ihr habt noch nicht von Cushion Bags gehört?! Ok, aber dann habt ihr sie fix schonmal gesehen und nur noch nicht gewusst, wie die trendigen Taschen, die gefühlt gerade jeder trägt, heißen. Der Name für DAS Accessoires des Jahres macht – wie wir finden – ziemlich viel Sinn. Das Must-Have-Accessoire zeichnet sich nämlich durch seine gesteppte Optik aus, die die Taschen fast schon wie gemütliche Polster wirken lässt.

Die gepolsterten Taschen, die meist aus Nylon bestehen, gibt es gerade in allen Varianten, Farben, Formen und Preisklassen. So ziemlich jede Brand hat die IT-Pieces nämlich gerade im Sortiment. Kein Wunder! Denn Cushion Bags sind stylish, ultraleicht und absolut vielseitig. Egal ob als elegante Mini-Bag, praktische Sporttasche oder lässiger Shopper – je nach Lust und Laune lässt sich das stylishe Accessoire zu den verschiedensten Looks kombinieren. Wir zeigen euch unsere Favorites!

1. Sporty

Die meisten Cushion Bags haben durch ihre gesteppte Optik bereits einen ziemlich sportlichen Look – perfekt für alle, die es im Alltag gemütlich lieben! Beim Styling lassen sich die sporty Vibes der Tasche ganz easy hervorheben. Kombiniert zum Beispiel diese Oversized Bag von H&M am besten mit gemütlichen Leggings, Sneaker, Hoodie & Cap – und ja, auch die gibt’s bereits im Cushion-Style.

2. Party

Als Mini-Variante lassen sich gesteppte Bags auch perfekt zum Party-Outfit kombinieren und liefern in knalligen Farben gleichzeitig den perfekten Hingucker. Silk Dress, Boots und schlichte Ohrringe gehen einfach immer – mit dieser knalligen Tasche von Cos bekommt der Party-Look den letzten Schliff. Lieben wir!

3. Business

Auch im Office machen sich die Cushion Bags perfekt! In die großen Shopper passt nämlich einfach alles rein – und stylish sind die IT-Taschen obendrein. Blazer, weiße Bluse und Chelsea Boots getoppt mit einer blauen Tote Bag, wie dieser hier von H&M – und ihr seid perfekt für einen produktiven Tag im Büro gewappnet.

Die coolsten Cushion Bags zum Nachshoppen

Das war natürlich noch längst nicht alles! Cushion Bags gibt’s gerade in Hülle und Fülle – wir haben euch die coolsten Pieces zum Nachshoppen rausgesucht: