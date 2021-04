OMG! Das klingt ja mal nach richtig gutem Romcom-Material. “Riverdale”-Star Cole Sprouse und Lana Condor aus “To All The Boys” stehen bald gemeinsam für einen neuen Film vor der Kamera.

Der Science-Fiction-Movie “Moonshot” spielt übrigens am Mars und ist eine Produktion von HBO Max.

Lana Condor & Cole Sprouse gemeinsam vor der Kamera

Wenn das nicht mal die aufregendsten News des Tages sind: Lana Condor und Cole Sprouse sind bald zusammen in einem Film zu sehen. Und zwar in einem, der in der Zukunft spielt. Das hat Lana nun selbst offiziell via Twitter bestätigt. “Moonshot” heißt die SciFi-Romcom, die offenbar am Mars spielt. Und wir können es kaum noch erwarten. Ein bisschen müssen wir uns aber noch gedulden. Denn die Dreharbeiten dürften noch nicht begonnen haben. Ein paar Details zum Movie gibt es aber bereits.

Das erwartet uns in “Moonshot”

Die SciFi-Romcom spielt offenbar am Mars. In “Moonshot” von Chris Winterbauer hat die Menschheit den Mars nämlich bereits erfolgreich besiedelt, zumindest einige von ihnen. Und dort wollen auch Lana und Cole, die zwei College-Freunde spielen, hin, um wieder mit ihren besseren Hälften vereint zu sein. Ja, ihr habt leider richtig gehört. Die beiden spielen in dem Film scheinbar kein Paar. Aber wer weiß, was am Weg zum Mars so alles passiert…

Wann genau “Moonshot” veröffentlicht wird, ist derzeit noch nicht bekannt.