Oh no, der Valentinstag steht schon direkt vor der Tür und du hast noch kein Geschenk? Dann sind diese Last Minute Ideen perfekt für dich!

Diese Geschenke bekommst du nämlich überall, sind schnell zu besorgen und zaubern deinen Liebsten garantiert ein Lächeln ins Gesicht.

1. Blumen

Ja, kitschig und ein absoluter Klassiker – ABER: Über Blumen freut sich jeder! Gegen dieses Last Minute Geschenk ist also gar nichts einzuwenden, vor allem dann nicht, wenn’s dann auch noch einer der wunderschönen Sträuße von Bloom & Wild ist. Die kannst du ganz einfach online bestellen und sie werden direkt zur dir nachhause oder an die Adresse deiner Wahl geliefert.

2. Ein romantisches Dinner

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Wer mal wieder spät dran ist, der zaubert zum Valentinstag einfach ein leckeres Menü – oder lässt es sich liefern. Unzählige Lokale bieten mittlerweile sogar ganze Menü-Boxen an, die man zum Abholen bestellen oder sogar zu sich nachhause liefern lassen kann. Richtig lecker sind zum Beispiel die Boxen von Seven North.

3. Ben & Jerry’s Eis

Und wenn wir schon beim Essen sind: Wir sind uns sicher, auch mit Eis machst du deinen Liebsten zum Valentinstag eine Freude. Schon gewusst, dass es Ben & Jerry’s jetzt auch am Stiel gibt? Die Sorte Cookie Dough gibt es jetzt nämlich auch als “Peace Pop”. Dazu einfach noch ein paar der anderen Ben & Jerry’s Sorten mit in den “Geschenkkorb” packen und der Valentinstag ist gerettet!

4. Tee

Für Tee-Liebhaber ist dieses Last Minute Geschenk zum Valentinstag perfekt. Unser Tipp: Der neue Herzensmensch-Tee von Sonnentor. Diese Kräutermischung mit Apfelminze, Grünem Hafer und Rosenblüten kommt von Herzen und schmeckt fast schon nach Liebe!