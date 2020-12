2020 ist es besonders schwer, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und während des Lockdowns fällt das alljährliche Christmas-Shopping auch aus, zumindest vor Ort. Online kannst du dir natürlich weiterhin nach Lust und Laune Deko, hässliche Weihnachtspullis und Weihnachtsgeschenke für deine Liebsten bestellen.

Hier findest du die besten Weihnachtsgeschenke für deine Freunde:

Für Pflanzenliebhaber

Habt ihr auch Leute in eurem Freundeskreis, die mit ihren Pflanzen sprechen und beim wöchentlichen Zoom-Meeting ihre grünen Lieblinge vorstellen? Dann ist wohl eindeutig, womit ihr ihnen zu Weihnachten eine Freude machen könnt.

Steckling oder Blumensamen

Es muss nicht immer eine fertige Pflanze sein. Wenn ihr Angst habt, dass ihr eure Freunde vor lauter Grün nicht mehr wiederfindet: beim Steckling dauert es glücklicherweise einige Zeit, bis er zu einer größeren Pflanze herangewachsen ist. Noch viel kleiner sind Blumensamen. Hier können sich die Pflanzenliebhaber komplett austoben und ihren Liebling von “Embryo-Stadium” an aufziehen. Stecklinge und Pflanzen aller Art findet ihr unter online-gartencenter.at oder bloomling.at. Oder ihr ruft eure Lieblingsgärtnerei an, viele von ihnen bieten während dem Lockdown auch einen Lieferservice an.

Stilvolle Gießkanne

Es müssen aber nicht immer Pflanzen sein, wie wär’s mit etwas praktischem, das gleichzeitig auch super dekorativ ist? Immerhin brauchen Pflanzen auch Wasser und mit einer stilvollen Gießkanne lässt du das Herz eines jeden Pflanzenliebhabers höher schlagen. Auf floristik24.at gibt es Gießkannen in allen Formen und Farben.

Sprossenwand

Ihr wollt euren Freunden etwas ganz Besonderes schenken? Wie wär’s mit einer Sprossenwand. Diese lässt sich perfekt als Leiter für Kletterpflanzen in Szene setzen, ob am Balkon oder im Wohnzimmer. Außerdem ist sie ganz schön vielseitig. So kann sie auch als Turngerät für die Kleinen verwendet werden oder als Kleiderständer. Online erhältlich findet ihr das vielseitige Geschenk etwa bei kyddo für 299 Euro.

Für Haustierbesitzer

Es gibt wohl nichts Schöneres, als Menschen mit Haustieren zu beschenken. Wer momentan mit Hund und Katz die Zeit in den eigenen vier Wänden verbringt, freut sich vielleicht darüber:

Haustierbett

Auch Haustiere wollen es sich im Homeoffice gemütlich machen. Mit einem neuen Bett für die Vierbeiner macht ihr euch nicht nur bei den Besitzern beliebt.

Haustierbett von TK Maxx für 24,99 Euro

Hundebekleidung

Unsere vierbeinigen Freunde mit modischen Accessoires einzukleiden, ist nicht jedermanns Sache. Aber in Ausnahmefällen brauchen Hunde trotz Fell zusätzliche Hilfe, um sich bei niedrigen Temperaturen, warmzuhalten. Wurde ihnen aufgrund einer Operation etwa das Fell geschoren, könnt ihr den tierischen Freunden eurer Liebsten mit Hundebekleidung eine Freude machen. Eine Auswahl findet ihr zum Beispiel auf zoobio.at.

Hundemantel von Land Rover X Barbour für 54 Euro

Für Fashionistas

Eure Freunde leben für Mode und stylishe Accessoires? Dann macht ihr mit Sonnenbrillen, Schmuck oder Schals sicher nichts falsch.

Stylische Brillen

Auch im Winter sollte man seine Augen vor der Sonne schützen. Sie kommt zwar nicht oft zum Vorschein, aber wenn, dann unterschätzen wir ihre Strahlkraft meist. Sonnenbrillen machen sich daher unter dem Weihnachtsbaum gut. Besonders beliebt sind heuer aber auch Blaulichtfilter-Brillen. Sie schützen die Augen vor dem Blaulicht und den HEV-Strahlen des PC-Bildschirms. So eine Brille gehört daher gerade in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling an erster Stelle der Weihnachtsgeschenke-Liste.

Blaulichtfilterbrille von Vogelhuber United Optics ab 99 Euro

Sonnenbrille von Andy Wolf

Schmuck

Jede Fahionista weiß, ein Outfit ist erst dann vollständig, wenn es mit dem richtigen Schmuck kombiniert wurde. Außerdem sind Ketten und Co. viel einfacher zu schenken, denn man muss dafür nicht nach der Größe fragen. Wie wär’s also mit einer schönen Halskette oder Ohrringen, die die Augen eurer liebsten funkeln lässt?

Ohrringe von TK Maxx

Statement-Pullis

Zu Weihnachten lieben wir doch alle Bad Taste. Denn was gibt es Besseres, als einen richtig hässlichen und kitschigen Weihnachtspulli? Eine große Auswahl findet ihr beispielsweise bei Uppers and Downers, perfekt als Geschenk und auch das ideale Outfit, um Weihnachtsgeschenke zu überreichen.