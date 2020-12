Die besinnlichste Zeit des Jahres steht bevor. Und gerade heuer brauchen wir alle eine kleine Pause von dem grauen Alltag. So manchem Sternzeichen wird über Weihnachten aber klar, was es genau im Leben will. Und das bedeutet bei einigen das Ende ihrer Beziehung.

Diese Tierkreiszeichen trennen sich über die Feiertage:

Krebs

Krebs in Beziehungen haben bereits das ganze Jahr gespürt, dass etwas nicht mehr stimmt. Doch durch die Ereignisse auf der Welt wurden diese Emotionen oft unterdrückt. Zu Weihnachten hat das Sternzeichen endlich Zeit, sich einen klaren Kopf zu schaffen und seine Gefühle zu erforschen. Dabei wird ihm bewusst, dass es längst nicht mehr in seinen Partner verliebt ist.

Steinbock

2020 schwebte der Steinbock auf Wolke 7 und das auch ganz verdient. In diesem hektischen Jahr arbeitete keiner so hart wie dieses Sternzeichen. Auf seine Beziehung konnte er sich stets verlassen, ohne viel Energie hineinzustecken. Doch genau das wird dem Steinbock über die Feiertage zum Verhängnis. Er merkt, dass die Beziehung nicht mehr die ist, die sie einmal war und muss sich entscheiden, ob nicht ein Schlussstrich angebracht ist.

Jungfrau

Die Jungfrau hatte es mit ihrer perfektionistischen Art 2020 besonders schwer. Sie konnte überhaupt nichts im Voraus planen. Nichts war vorhersehbar. Auch in ihrer Beziehung läuft es schon länger nicht mehr rund. Seit einigen Wochen spielt sie mit dem Gedanken, sich die Kontrolle über ihr Leben zurückzuholen und sich von ihrem Partner zu trennen. Über Weihnachten wird ihr klar, dass das wohl nun der nächste richtige Schritt auf ihrem Lebensweg ist.